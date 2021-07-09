國民黨砲轟AZ疫苗 民進黨團反批：以疫謀亂、包藏禍心

立法院民進黨團今天上午則舉行「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」記者會。（記者簡惠茹翻攝）

2021/07/09 11:51

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨近日持續砲轟AZ疫苗，立法院民進黨團今天批評國民黨團一系列作法，就是要以疫謀亂，從中撈取政治紅利，以全民健康作為代價，背後包藏禍心，而且「藍營首長打AZ，國民黨團罵AZ」，這樣的政治口水可以說是口嫌體正直。

立法院國民黨團昨天以施打AZ疫苗的死亡人數，批評催打令是草菅人命、催命符，泰國AZ廠尚未取得WHO、EUA認證，AZ疫苗現在沒有一劑是原廠，立法院民進黨團今天上午則舉行「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」記者會加以反擊。

請繼續往下閱讀...

民進黨團幹事長劉世芳表示，抵達台灣的疫苗累積已經達701萬劑量，如果按照造冊施打，可以將接種率提高到20到25%，對疫情控制一定是正面效果，國民黨團卻歪樓打擊台灣目前狀況疫苗一團亂，但是國民黨地方政府首長紛紛施打AZ疫苗，過程也是健康平安，呈現藍營首長打AZ，國民黨團罵AZ，這樣的政治口水可以說是口嫌體正直。

民進黨團書記長羅致政表示，觀察國民黨和國民黨團一系列的作法，就是要以疫謀亂，當台灣疫情不能控制的時候，他們才可以從中撈到政治紅利，可是代價是全民健康生命還有台灣經濟作為代價，譴責國民黨看起來矛盾，背後包藏禍心的企圖。

羅致政指出，國民黨團今早開記者會要求政府趕快加購疫苗，但是國民黨團臉書又不斷醜化抹黑疫苗，甚至用陰險惡劣說法，用催命符的字眼形容AZ，說總統催打疫苗是要催命，事實上有疫苗快施打才能提高接種率，才能讓疫情儘快控制，才能讓人民生活恢復正常，國民黨卻不斷打擊國人施打疫苗的信心，國民黨一下說打AZ死亡率很高，一下又說沒有國際授證，都是抹黑扭曲，甚至故意栽贓。

羅致政說，事實上AZ疫苗是國際社會使用最多的疫苗，根據BBC的說法，因為AZ保護力符合標準，已經有173個國家提供緊急授權使用，輝瑞則是101個國家，中國國藥和科興疫苗則是不到100個國家使用，這是科學認證的事實，很多國家領導人用行動背書科學認證，有疫苗就趕快打，不要聽信國民黨醜化的字眼，要挑疫苗甚至排斥特定疫苗，大家一起拚接種率，呼籲國民黨不要再鬧了，不要再亂了，不要扯全民後腿。

針對國民黨團質疑泰國AZ廠沒有經過WHO認證，目前取得之AZ疫苗非來自原廠，民進黨團副幹事長黃世杰表示，國民黨團昨天攻擊AZ疫苗，汙名化AZ疫苗，國民黨團混淆原廠授權製造和原廠國製造的概念，全球化時代，各種產品事實上設計製造出貨，經常在不同國家完成，國民黨團說我們取得的疫苗沒有來自英國原廠，可能品質有問題，這樣的說法沒有常識又惡意混淆，毫無根據，只要是原廠授權代工製造，品質還是原廠負責，所以食藥署接收到疫苗後，每個製造廠都要個別提供資料查驗，請不要再用原廠兩個字模糊質疑，這些都是AZ原廠授權製造有效的疫苗。

此外，黃世杰說，國民黨團又提泰國AZ廠未經WHO認證，但是各國都是看國內需要和科學認證決定要開放哪些疫苗，都是由各國獨立決定，沒有一定要經過WHO認證，WHO認證的疫苗其實其他國家未必一概採認，例如WHO認證中國國藥和科興疫苗列入緊急使用清單，但是新加坡就沒有列入，認為效力不夠。

黃世杰呼籲，國民黨不要再以疫謀亂，用錯誤標準混淆視聽說法，質疑經過國內主管機關和學者專家審認通過的疫苗，應該回歸科學專業，讓主管機關確實嚴格把關，通過相關機制認證和查驗，就是安全有效的疫苗，請國人輪到的時候就去施打，提高疫苗保護率和覆蓋率。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法