為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨砲轟AZ疫苗 民進黨團反批：以疫謀亂、包藏禍心

    立法院民進黨團今天上午則舉行「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團今天上午則舉行「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/07/09 11:51

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨近日持續砲轟AZ疫苗，立法院民進黨團今天批評國民黨團一系列作法，就是要以疫謀亂，從中撈取政治紅利，以全民健康作為代價，背後包藏禍心，而且「藍營首長打AZ，國民黨團罵AZ」，這樣的政治口水可以說是口嫌體正直。

    立法院國民黨團昨天以施打AZ疫苗的死亡人數，批評催打令是草菅人命、催命符，泰國AZ廠尚未取得WHO、EUA認證，AZ疫苗現在沒有一劑是原廠，立法院民進黨團今天上午則舉行「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」記者會加以反擊。

    民進黨團幹事長劉世芳表示，抵達台灣的疫苗累積已經達701萬劑量，如果按照造冊施打，可以將接種率提高到20到25%，對疫情控制一定是正面效果，國民黨團卻歪樓打擊台灣目前狀況疫苗一團亂，但是國民黨地方政府首長紛紛施打AZ疫苗，過程也是健康平安，呈現藍營首長打AZ，國民黨團罵AZ，這樣的政治口水可以說是口嫌體正直。

    民進黨團書記長羅致政表示，觀察國民黨和國民黨團一系列的作法，就是要以疫謀亂，當台灣疫情不能控制的時候，他們才可以從中撈到政治紅利，可是代價是全民健康生命還有台灣經濟作為代價，譴責國民黨看起來矛盾，背後包藏禍心的企圖。

    羅致政指出，國民黨團今早開記者會要求政府趕快加購疫苗，但是國民黨團臉書又不斷醜化抹黑疫苗，甚至用陰險惡劣說法，用催命符的字眼形容AZ，說總統催打疫苗是要催命，事實上有疫苗快施打才能提高接種率，才能讓疫情儘快控制，才能讓人民生活恢復正常，國民黨卻不斷打擊國人施打疫苗的信心，國民黨一下說打AZ死亡率很高，一下又說沒有國際授證，都是抹黑扭曲，甚至故意栽贓。

    羅致政說，事實上AZ疫苗是國際社會使用最多的疫苗，根據BBC的說法，因為AZ保護力符合標準，已經有173個國家提供緊急授權使用，輝瑞則是101個國家，中國國藥和科興疫苗則是不到100個國家使用，這是科學認證的事實，很多國家領導人用行動背書科學認證，有疫苗就趕快打，不要聽信國民黨醜化的字眼，要挑疫苗甚至排斥特定疫苗，大家一起拚接種率，呼籲國民黨不要再鬧了，不要再亂了，不要扯全民後腿。

    針對國民黨團質疑泰國AZ廠沒有經過WHO認證，目前取得之AZ疫苗非來自原廠，民進黨團副幹事長黃世杰表示，國民黨團昨天攻擊AZ疫苗，汙名化AZ疫苗，國民黨團混淆原廠授權製造和原廠國製造的概念，全球化時代，各種產品事實上設計製造出貨，經常在不同國家完成，國民黨團說我們取得的疫苗沒有來自英國原廠，可能品質有問題，這樣的說法沒有常識又惡意混淆，毫無根據，只要是原廠授權代工製造，品質還是原廠負責，所以食藥署接收到疫苗後，每個製造廠都要個別提供資料查驗，請不要再用原廠兩個字模糊質疑，這些都是AZ原廠授權製造有效的疫苗。

    此外，黃世杰說，國民黨團又提泰國AZ廠未經WHO認證，但是各國都是看國內需要和科學認證決定要開放哪些疫苗，都是由各國獨立決定，沒有一定要經過WHO認證，WHO認證的疫苗其實其他國家未必一概採認，例如WHO認證中國國藥和科興疫苗列入緊急使用清單，但是新加坡就沒有列入，認為效力不夠。

    黃世杰呼籲，國民黨不要再以疫謀亂，用錯誤標準混淆視聽說法，質疑經過國內主管機關和學者專家審認通過的疫苗，應該回歸科學專業，讓主管機關確實嚴格把關，通過相關機制認證和查驗，就是安全有效的疫苗，請國人輪到的時候就去施打，提高疫苗保護率和覆蓋率。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日再援台百萬劑疫苗 呂秋遠一席「家教反映言論」酸爆國民黨
    2021/06/25 14:17

    日再援台百萬劑疫苗 呂秋遠一席「家教反映言論」酸爆國民黨
    轟爆藍營權貴抹黑AZ疫苗又愛偷打！王定宇：典型國民黨風格
    2021/06/24 20:43

    轟爆藍營權貴抹黑AZ疫苗又愛偷打！王定宇：典型國民黨風格

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    藍批綠：釋放不需要疫苗錯誤印象 民進黨：鬥爭無助防疫
    2021/06/21 06:45

    藍批綠：釋放不需要疫苗錯誤印象 民進黨：鬥爭無助防疫
    國民黨操弄國賠議題、AZ疫苗差 王定宇：疫情過後人民、歷史永記
    2021/06/18 09:51

    國民黨操弄國賠議題、AZ疫苗差 王定宇：疫情過後人民、歷史永記
    民進黨：國民黨「中央廚房」教戰守則煽動疫情之亂
    2021/05/27 12:28

    民進黨：國民黨「中央廚房」教戰守則煽動疫情之亂
    點出「唱衰」台灣防疫四部曲 名醫曝「最好回應」網讚爆
    2021/03/23 23:46

    點出「唱衰」台灣防疫四部曲 名醫曝「最好回應」網讚爆
    政治今日熱門
    我中研院士出任港資審會成員 賴品妤質疑「有國安疑慮」
    2021/07/08 15:07

    我中研院士出任港資審會成員 賴品妤質疑「有國安疑慮」

    柯文哲稱中央設局 市府媒體LINE群組曝「通知市長出席記者會」
    2021/07/08 12:50

    柯文哲稱中央設局 市府媒體LINE群組曝「通知市長出席記者會」 影片

    柯P稱環南記者會「設局說」？ 醫師找直播影片列時間序打臉
    2021/07/08 13:53

    柯P稱環南記者會「設局說」？ 醫師找直播影片列時間序打臉

    批線上環評侵害人民參與 賴香伶：環署不要暗度陳倉
    2021/07/08 12:58

    批線上環評侵害人民參與 賴香伶：環署不要暗度陳倉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播