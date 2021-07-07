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    疫苗會改變基因謠言亂傳 蔡英文親上火線駁斥：該打就去打！

    近期傳施打疫苗會改變基因，對此蔡英文駁斥假訊息，呼籲民眾該打時就去打疫苗。（總統府提供）

    近期傳施打疫苗會改變基因，對此蔡英文駁斥假訊息，呼籲民眾該打時就去打疫苗。（總統府提供）

    2021/07/07 19:36

    〔即時新聞／綜合報導〕因應本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，疫苗施打以漸漸步入軌道，但近期卻有消息稱師接種疫苗恐使人體基因突變。對此，總統蔡英文親上火線駁斥假消息，呼籲民眾該打的時候就去打！

    蔡英文今天（7日）傍晚於臉書發文表示，近期不斷是針對AZ或是莫德納疫苗，都有層出不窮的假消息打擊民眾對武肺疫苗的信心，「就連『打疫苗會造成基因突變』這樣的謠言，即使指揮中心和專家學者再三強調『疫苗不會改變基因』，也還是繼續擴散。」

    蔡英文直言，「假訊息的目的只有一個，就是為了打擊民眾對指揮中心的信任，讓疫苗無法順利施打，讓台灣無法達到集體的防護力」。蔡英文呼籲大眾，「如果在生活中，有看到、聽到可疑的訊息，請透過疾管家LINE官方帳號查證，並幫忙澄清說明，這樣防疫工作才能更順利。請一定要鼓勵家人朋友，踴躍施打疫苗！越多人施打，我們就離恢復正常生活越近！」

    蔡英文也表示，「今天下午，最新一批政府購買的62.6萬劑AZ疫苗已經抵達。隨著疫苗的供應逐漸穩定，現在各縣市都在全力施打疫苗，過程中也持續根據民眾的需求，及時做出修正。所有參與第一線施打工作的同仁都辛苦了。」

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