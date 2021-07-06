拜託大家有注射有保護！小英公布疫苗供應與施打新進展

總統蔡英文（見圖）晚間發文公布疫苗供應與疫苗施打新進展，也強調疫苗有注射有保護，每一款都可以！（總統府提供）

2021/07/06 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（6）日表示，第2波追加供應台灣的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，將於8日送出，數量為113萬劑。對此，總統蔡英文晚間發文公布疫苗供應與疫苗施打新進展，也強調疫苗有注射有保護，每一款都可以！

蔡英文在臉書表示，我國訂購的AZ疫苗，明天將到貨62萬劑；第二批日本提供的疫苗，後天則將有113萬劑送達，加上這兩批疫苗後，台灣將累計取得超過700萬劑疫苗，「接下來，我們會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗能陸續送達，更會繼續洽購更多疫苗。鴻海/永齡基金會、台積電希望洽購BNT疫苗捐贈政府的工作，也都在積極進行中。」

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蔡英文說，疫苗施打新進展則是疫苗供給逐漸穩定後，政府已開始擴大施打的作業，由行政院政委唐鳳主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」，今天宣布後，已經在澎湖、金門、馬祖開始試辦。

蔡英文指出，請民眾留意後續資訊，依序做意願登記，登記完後，待收到1922的簡訊通知，確定符合資格後，就可以進行預約接種；不只是透過網路，政府也會比照口罩預約的模式，提供藥局、超商、衛生所等管道，來協助大家做預約接種的登記。

蔡英文提到，隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大，政府希望透過大家最熟悉、也最便利的系統及管道，讓施打更有序、更順利；希望在七月底前，就能把台灣的疫苗接種率，從現在的10%，提高到20%-25%，達到在防疫上有意義的程度。

蔡英文說，她要再次拜託大家，有注射有保護，每一款都可以！施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標就越近，醫療系統的負荷也會減輕，大家才能夠放心回到正常生活，「我們一起來努力！」

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蔡英文說，希望在七月底前，就能把台灣的疫苗接種率，從現在的10%，提高到20%-25%，達到在防疫上有意義的程度。（圖取自蔡英文臉書）

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