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    關注史瓦帝尼動亂 吳釗燮致電國王辦公室

    我國與美國、英國、歐盟等駐史國使館及代表團7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話。（取自美國駐史瓦帝尼大使館）

    我國與美國、英國、歐盟等駐史國使館及代表團7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話。（取自美國駐史瓦帝尼大使館）

    2021/07/06 15:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲唯一友邦史瓦帝尼近日民主示威活動不斷升級，外交部長吳釗燮5日致電史國國王辦公室，表達相信透過建設性的對話，史國得以早日恢復穩定，並重申與史國政府合作進行社會重建及抗疫工作。美國智庫藍辛研究所（RLI）近日報告指出，中國幕後支持示威的可能性很高，並示警史國國王將人權與民主拋諸腦後的決定，讓中國有了可趁之機。

    史瓦帝尼王國自5月中旬恩科莫尼槍擊事件以來，反君主專制的示威活動不斷升級。示威人士批評，該國大部分平民生活貧困，王室卻利用公款奢侈度日。示威者向各地議員提交請願書，呼籲進行廣泛改革，其中一項訴求是允許人民選舉總理，希望國王交出權力。

    掌權超過3年的恩史瓦帝三世否認自己是獨裁者，並對他與15位妻子居住在國家資助宮殿中的生活方式沒有任何反省，示威人士指責國王逃避要求改革呼聲。雖王國禁止民主示威活動，但至少有10地舉行了遊行，政府出動軍隊驅離群眾，一些未經證實的影像顯示安全部隊毆打示威者。國際特赦組織指控史國部隊「公然踐踏人權」，宣稱至少20人被殺。

    美國智庫藍辛研究所（RLI）近日報告分析指出，示威活動以左派政黨為基礎，包括人民團結民主運動（PUDEMO）、史瓦濟蘭共產黨（CPS）及中間偏左的史瓦濟蘭民主黨（SWADEPA）等。RLI認為，中國幕後支持的可能性很高，因史瓦帝尼是非洲唯一的台灣友邦，「中國有很多理由看到史瓦帝尼王權倒下。新政府肯定會轉向承認中國，而這對這個共產主義超級大國很重要」。

    史瓦帝尼採西方內閣制及傳統選區（Tinkhundla）併行的特有體制。國會分參眾2院，禁止政黨參政，各酋邦先選出4至10名參選人，接著再代表各選區競選，65席眾議員有10人是國王指派；30席參議員則是10席由眾院選出，其餘國王指派。

    RLI報告也羅列出史瓦帝尼的人權問題，包括公民無法改變政府；安全部隊的法外處決；警察使用酷刑、過度使用武力、有罪不罰；任意逮捕和長期審前拘留；任意干涉隱私和家庭；限制言論和新聞自由；限制集會、結社和行動自由；禁止政治活動；歧視婦女；虐待兒童；販賣人口；對LGBT、混血和白人公民的歧視；騷擾勞工領袖；童工等。RLI示警，史瓦帝尼國王深陷貪腐、將人權與民主發展拋諸腦後的政策決定，給了中國推動親中政治力量在史瓦帝尼掌權的大好機會。

    外交部今天發布新聞稿，對史瓦帝尼6月28日爆發群眾暴動事件以來發生縱火搶劫等不幸事件，表達遺憾及慰問之意。外交部並表示，我國與美國、英國、歐盟等駐史使館及代表團7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話，鼓勵所有利害關係者以尊重基本自由及法治為原則，透過和平及建設性的方式解決問題，並對暴力行為予以譴責，呼籲對非法肇事者經調查後應依法制裁。

    另，外交部長吳釗燮5日致電史王辦公室主任甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze），表達我樂見史國邀請包括SADC等非洲區域組織訪史進行事實調查，相信透過建設性的對話，史國得以早日恢復穩定，並感謝史國政府調派警力維護我僑民安全。吳釗燮並重申，我國將持續與史國政府在社會重建及抗疫工作上互惠合作。

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