史瓦帝尼動亂 台美英歐盟聯合聲明籲各方包容性對話

我非洲唯一友邦史瓦帝尼近日發生示威動亂。美國、英國、歐盟和台灣7月4日發布聯合聲明，指出各方急需進行包容性對話以使情勢降溫。（取自美國駐史瓦帝尼大使館推特）

2021/07/06 10:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲唯一友邦史瓦帝尼近日發生示威動亂。美國、英國、歐盟和台灣7月4日發布聯合聲明，支持非南開發共同體（SADC）代表團到訪，鼓勵各方完全參與對話以使情勢降溫，強調所有利益關係者應尊重基本自由和法治，和平有效解決問題。應依法起訴犯罪者，並嚴肅、透明地進行調查。

史瓦帝尼為專制君主政體，6月以來有示威者走上街頭，要求進行民主改革，近日驚傳血腥鎮壓，政府出動軍隊驅離群眾，一些未經證實的影像顯示安全部隊毆打示威者。國際特赦組織指控史國部隊「公然踐踏人權」，宣稱至少20人被殺。

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史瓦帝尼政府對此表示並未接獲示威者死亡通報。此外，史瓦帝尼政府並表示已邀請由非南開發共同體（SADC，16個南部非洲國家組成）組成代表團（the SADC Troika Mission），從4日起到史國展開「真相調查任務」。

美國駐史瓦帝尼大使館4日並發布一則由美國、英國、歐盟和台灣（Taiwan）聯名的聲明。聲明指出，爲平息緊張局勢，急需包容性對話，美國、英國、歐盟和台灣駐地外館歡迎非南開發共同體（SADC）調查團的到來，並支持其以廣泛利益爲基礎的客觀對話。

聯合聲明強調，現在爲和平、生產性和包容性談判創造空間至關重要。「我們隨時準備提供協助。我們鼓勵各方充分參與對話。尊重基本自由和法治應該成爲所有相關利益者和平有效解決問題的指引。暴力和財產破壞是不可接受的，必須嚴肅、透明地調查，對犯罪者依法予以起訴。

外交部上週三對史瓦帝尼情勢表示，我駐史瓦帝尼大使館回報，史國街頭雖有零星抗議活動，駐館員眷及僑民都人身平安。外交部也駁斥國王出逃傳言指出，恩史瓦帝三世目前仍在史國國內，持續領導國家，譴責有心人士散布假訊息。

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