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    友邦史瓦帝尼傳國王出逃 外交部：有心人士散布假訊息

    史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）傳出逃往鄰國南非，史國政府已否認。（法新社）

    史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）傳出逃往鄰國南非，史國政府已否認。（法新社）

    2021/06/30 08:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲友邦史瓦帝尼傳出因國內暴動，史國國王出逃。外交部今表示，我駐史瓦帝尼大使館回報，目前史國街頭雖有零星抗議活動，駐館員眷及僑民都人身平安。恩史瓦帝三世目前仍在史國國內，持續領導國家，外交部對有心人士散布假訊息表達譴責。

    史瓦帝尼警方日前與農村示威活動人士爆發衝突。示威者走上街頭，要求進行主改革。南非廣播公司（SABC）29日引述數則未經證實的消息報導稱，史國示威活動越演越烈，恩史瓦帝三世已離開史國避難。

    外交部對此表示，史國政府已發表正式聲明澄清，恩史瓦帝三世目前仍在史國國內，持續領導國家，同時呼籲史國人民保持冷靜、自制及和平。外交部支持史國政府及人民以和平理性的做法維持社會安定，並對有心人士散佈假訊息，造成史國社會不安表達譴責。

    我駐史瓦帝尼大使梁洪昇昨向媒體表示，經查證，相關消息不實，「我可以確認他人在這裡」。根據我駐史瓦帝尼大使館回報，目前史國街頭雖有零星抗議活動，駐館員眷及僑民都人身平安，駐館並與僑民保持密切聯繫，隨時提供必要的協助。

    外交部說，國人在史國如有需要緊急協助事項，請主動聯繫我駐史國大使館，聯絡電話為+268-7808-1212，或撥打「外交部緊急聯絡中心」專線0800-085-095洽助。

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