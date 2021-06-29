日、美、立援我疫苗 還有國家擬跟進

「民主夥伴」贈台疫苗

2021/06/29 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕六月初以來，日本、美國先後宣布贈台累計近五百萬疫苗，波羅的海國家立陶宛也宣布捐贈二萬劑疫苗。我國外交系統持續和各國溝通，盼透過採購、轉售和贈送等多管道，爭取更多疫苗；據了解，有更多國家有意馳援台灣疫苗，惟仍在協調中。外交部對此表示，一旦有好消息都會適時向國人報告。

盼透過採購、轉售和贈送等多管道爭取

國際市場疫苗現貨稀缺，台灣在取得疫苗上又面臨中國阻撓，五月中旬台灣本土疫情升溫後，日本政府率先在六月四日宣布無償提供台灣一二四萬劑疫苗；美國六月六日接著派出重量級參議員訪團來台宣布贈送七十五萬劑疫苗。

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台灣是美國政府宣布全球疫苗分享計畫後，第一個公布確切數量的國家，美方兩週後再加碼贈台疫苗至二百五十萬劑。東歐國家立陶宛也驚喜接力在六月廿二日宣布，將捐贈二萬劑疫苗給台灣。日方並於六月二十五日再次宣布，將再提供一百萬劑疫苗給台灣；美日贈台疫苗累計近五百萬劑。

據了解，我方持續向各國爭取疫苗到貨，英國和歐盟友人都曾協助加速我自購疫苗出貨，而在美、日和立陶宛贈送疫苗之後，有望再有第四國支援台灣疫苗。外交部對此並未證實，但強調，近來美日及立陶宛捐贈我國疫苗，不論數量多寡，都是民主自由夥伴展現相互照顧、彼此關心，顯露人性光輝及良善力量的明證。

外交部：尚在協調中 有好消息會報告

外交部指出，外交團隊持續與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作，並鍥而不捨努力爭取獲得更多疫苗，盼請國人諒解過程須克服許多困難及技術細節，一旦有其他好消息，外交部都會適時向國人報告。

民進黨立委羅致政表示，這些疫苗的意涵不只是防疫合作，更是民主國家的互相支持，因為我們共同面臨的不只是疫情，還有來自威權國家、甚至共產國家的威脅和挑戰。對立陶宛這樣的新興民主國家來說，與台灣的合作基礎就是民主自由，和面臨共產威脅的歷史經驗。

民進黨立委王定宇則直言，疫苗就是戰略物資，一定是給親近的盟友；台灣能成為美國全球第一個宣布數量並派送的國家，日本直送台灣也是第一，關係良好以外，更顯示台美日同盟。形式上是感恩回報，以戰略層次來看更加清晰，「當盟友有缺、我必須補足」。

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