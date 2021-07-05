無論是否解除3級 宜縣議會13日復議

宜縣議會近期決定，無論12日3級警戒是否解除，13日都將復議。（記者林敬倫攝）

2021/07/05 09:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，宜蘭縣議會從5月18日起暫時休會至今；不過，縣議會近期決定，無論12日3級警戒是否解除，13日都將復議，縣議會秘書長官伸科說，會在每名議員的位置上製作隔板並放置酒精，相關防疫措施都會做好。

因應疫情，縣議會5月18日起休會，原定30天的會議，剩餘13天尚未開完，內容包含縣長總質詢、及部分單位報告，至於緊急性的墊付案，由議長張建榮先行同意，等到復議後再由議會追認。

請繼續往下閱讀...

原本縣議會7月初將比照部分縣市復議，但因3級警戒不斷延長，因此暫緩；不過，縣議會近期決議，無論13日是否解除3級警戒，都將復議，並一路開會到27日。

官伸科指出，疫情趨緩，各縣市都在復議，因此宜縣也決定復議，議場內將會加強防疫措施，例如原本沒有隔板的議員座位，都會加裝隔板，並於每人桌上放置一罐酒精，戴口罩、量體溫與實聯制等措施也會落實。

官伸科指出，如果12日順利解除3級，就會正常開會，議場不會進行總量管制，但如果3級警戒延長，將會要求縣府各單位聯絡員不要到議場，只留下總聯絡員，輪到議員與各單位質詢，才需入場，沒有輪到就不要進議會，藉此盡量減少議場人數，降低群聚感染風險。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法