柯深夜發文澄清有疫調 批政府放任假消息流竄 網友論戰

台北市武漢肺炎疫情持續延燒，近期外界質疑疫調、匡列不確實，台北市長柯文哲昨深夜PO文強調台北市有做疫調，且全都有完整上傳到中央。柯也批國家為什麼放任假消息到處流竄。（台北市政府提供）

2021/07/05 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市武漢肺炎疫情持續延燒，近期外界質疑疫調、匡列不確實，台北市長柯文哲昨（4日）深夜PO文強調台北市有做疫調，且全都有完整上傳到中央，並稱只有防疫人員有權限看，跟疾管署公佈足跡的網頁完全不同。針對為何台北市上傳的足跡資訊少，柯則稱5月之前只有中央可以公佈確診者足跡，之後台北市一週就有上千名確診者，公佈足跡也不具意義。柯也批國家為什麼放任假消息到處流竄，民眾黨發言人楊寶楨更稱「蔡總統檯面上喊著『同島一命』，卻放任底下的人刻意造謠抹黑」，在留言處則引發正反意見論戰。

柯文哲昨深夜於臉書發文，痛批國家為什麼放任假消息到處流竄，甚至成為散播假消息的推手？並稱近幾週從名嘴到民代，到處說台北市不疫調、不匡列，「謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了。」他表示要對外鄭重澄清，台北市有做疫調，還做精準疫調。從疫情開始到現在，每一個個案都有紀錄，全都完整上傳到中央。並指每一個確診個案，疫調資訊都完整上傳到疾管署的法定傳染病系統，強調該系統只有防疫人員有權限看，跟疾管署公佈足跡的網頁完全不同。

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柯文哲也指出，台北市連沒有被法定匡列的其他接觸者，也一一打電話確認他們的健康狀況，鼓勵他們出來做篩檢。同時也利用大數據去分析確診者在同一段時間、足跡高度重疊的熱區，到當地進行擴大篩檢。

針對為何台北市上傳的足跡資訊這麼少？柯文哲則稱5月之前只有中央可以公佈確診者足跡，5月中疫情大爆發，中央無法處理了，才放寬權限給地方政府，但還要等到中央公佈案號才能公佈個案足跡。但他強調因為「校正回歸」，個案足跡可能已經是一兩週前的活動史，根本不具意義。且台北市一週就有上千名確診者，公佈足跡也不具意義，反而讓民眾以為沒有公佈的地方就安全，其實是假象的安全感。

他表示目前台北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈之時間縮短，公佈個案足跡才有意義，並指只有公開場所、可能接觸到不特定對象且接觸時間大於15分鐘，而且要在沒有戴口罩等防護的狀況下，才需要公開，並稱「為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌」。

柯文哲也提到，台北市有450位疫調人員，還有衛生局各級長官，他們的工作不應該被惡意抹煞。並稱「不要為了攻擊柯文哲去製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，這才是一個政府該做的事。工作不應該被惡意抹煞。」

該文發出後引來不少支持者迴響，台灣民眾黨發言人楊寶楨甚至在留言處批「蔡總統檯面上喊著『同島一命』，卻放任底下的人刻意造謠抹黑；說要打擊假消息，也只針對不利他們的消息澄清而已。雙標，無誤。」民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇也留言表示「我們共同的敵人是病毒，不是柯文哲！」但這番言論也引發不少網友留言質疑，「有匡列嗎？」、「隔壁菜攤的不算親密接觸者嗎？」，也有人批「說謊的精準疫調，被醫生打臉」，也有人反批「我們共同的敵人是病毒，不是中央指揮中心！ 柯少開記者會罵人」，在留言處引發一片論戰。

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台北市長柯文哲昨深夜PO文強調台北市有做疫調，且全都有完整上傳到中央。柯也批國家為什麼放任假消息到處流竄，民眾黨發言人楊寶楨更稱「蔡總統檯面上喊著『同島一命』，卻放任底下的人刻意造謠抹黑」，在留言處則引發正反意見論戰。（圖擷自柯文哲臉書）

台北市長柯文哲昨深夜PO文強調台北市有做疫調，且全都有完整上傳到中央。柯也批國家為什麼放任假消息到處流竄，民眾黨發言人楊寶楨更稱「蔡總統檯面上喊著『同島一命』，卻放任底下的人刻意造謠抹黑」，在留言處則引發正反意見論戰。（圖擷自柯文哲臉書）

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