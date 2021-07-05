5月批發市場爆首例確診市府內部規劃高強度管制 卻被柯文哲打槍

柯認為市場攸關民生經濟，不要直接休市，後來改成匡列週邊攤位停止營業3天。（資料照）

2021/07/05 00:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司所屬的第一、二果菜批發市場、環南市場爆發群聚感染，不過早在台北畜產公司所管理的北市家禽批發市場5月18日爆出一例確診時，北市產發局、市場處隔天已開會討論出批發市場、傳統市場等，若有確診者立即停止營業、管制進出的高強度管制措施，沒想到隔天防疫會議上被台北市長柯文哲打槍，政策未執行，如今三大批發市場疫情相繼爆發並持續向外擴散，更讓在地攤商炸鍋，強烈質疑北市府匡列有大漏洞，眼見被匡列者竟仍在市場內趴趴走。

對此，市府副發言人黃瀞瑩回應，柯文哲當時認為批發市場一停下去影響深遠，對於攤商、民生物資有重大影響，希望能用疫調匡列的形式，阻止疫情於批發市場擴散。

請繼續往下閱讀...

台北產發局、市場處5月19日針對市場、夜市、超市訂出確診者相關規範原則，批發市場內若有確診者足跡，對象是非從業人員（非員工），當日進行大消毒，並於次日營業前再次進行全場消毒後正常營業；若是從業人員，立即停止營業並進行大消毒後休市一日，並於次一營業日實施人員及貨物管制。

據了解，雖然相關局處訂定出規範原則，卻被柯文哲打槍，柯認為市場攸關民生經濟，不要直接休市，後來改成匡列週邊攤位停止營業3天。

知情人士表示，柯文哲在6月初時仍認為新北、基隆封市場是警察國家才會做的事情，多次在市府局處討論時指「不要學他們那些縣市『警察國家』、專制的做法」，甚至也質疑醫院有確診者案例時也不會封院，為何市場要休市？導致台北市沒有果斷的作為。

第一果菜批發市場亂象多，第一果菜市場承銷人指出，有攤位確診者雖然沒到現場，但被匡列者仍繼續到攤位、或是跑到別處繼續賣，甚至確診者的家屬還會進場交易，先前已有零星個案時，北市府未用強硬手段，才會導致如今環南市場、第一果菜批發市場疫情大爆發。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法