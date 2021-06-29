北市批發市場全面打疫苗 柯文哲：1.3萬人明天可全部打完

台北市長柯文哲說，批發市場全面施打疫苗的「焦土政策」，明天1.3萬人可全數完成接種。（台北市政府提供）

2021/06/29 18:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲今天說，批發市場全面施打疫苗的「焦土政策」，到今天中午已施打1萬766人，明天1.3萬人可全數完成接種，而7月1、2日展開大規模PCR篩檢；目前萬大第一果菜市場及濱江第二果菜市場也各設前進指揮所，未來一站處理疫調、篩檢、疫苗等工作，待全數打完兩劑疫苗就可徹底解決疫情。

柯文哲今天主持台北市防疫記者會說，持續緊盯北農問題，整體疫情「大概還好」，目前採取台北農產、漁產、花卉、畜產四大公司及環南市場全面施打疫苗的「焦土政策」圍堵，到今天中午共施打1萬766人，明天1.3萬人可全數完成接種，7月1、2日展開大規模的PCR篩檢。

請繼續往下閱讀...

柯文哲說，為解決批發市場問題，目前在萬大第一果菜市場、濱江第二果菜市場都設前進指揮所，未來包括疫調、篩檢、打疫苗都是一站式處理，而考量這波疫苗全數接種完後，尚須7到14天才會發揮保護力，因此，未來兩週也由兩處前進指揮所在當地嚴密監控，待疫苗發揮效力就能讓問題趨緩，後續再思考8週後全面施打第二劑疫苗，完成後就可徹底解決。

柯文哲強調，批發市場雖複雜但可解決，過程中也發現包括全國疫調系統在處理跨縣市疫調資料的缺陷，導致近期台中槓屏東、高雄跟新北吵架，此事過後應重新檢討系統缺陷，難保未來不會再有更大疫情；而北市許多市場正在改建，這次事件會納入硬體及相關管理改善。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法