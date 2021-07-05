柯文哲堅稱有疫調 林亮君：這些話就是市府員工「心很累」元兇

台北市議員林亮君表示，柯文哲曾帶頭說「疫調沒有用了」，又不公布確診者足跡，讓台北市的疫情資訊不透明，才是被質疑的原因。（資料照）

2021/07/05 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（4日）晚在臉書發文，強調台北市有做疫調，還做「精準疫調」，卻被質疑沒做疫調，他痛批「國家為什麼放任假消息到處流竄」；台北市議員林亮君表示，台北市疫情資訊不透明，柯文哲又曾帶頭說「疫調沒有用了」、不公布確診者足跡，才是台北市疫調遭質疑的原因。

林亮君在臉書表示，確實台北市疫調作業沒有中斷，而為什麼許多人質疑台北市的疫調工作，就是因為柯文哲曾帶頭說「疫調沒有用了」，又不公布確診者足跡，讓台北市的疫情資訊根本不透明，導致許多人以為台北市根本已經放棄疫調了。

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林亮君說，柯文哲認為防疫人員努力不應被假消息抹煞，卻不檢討自己的肆意評論，才是造成許多市府公務員「心很累」的元兇。她問，市長知不知道多少局處每天戰戰競競地守著電視看三點半的防疫記者會，深怕市長又在電視上有什麼脫稿演出，他們卻全然被蒙在鼓裡？

林亮君也說，諷刺的是，今天同樣有柯文哲幫「中天新聞」加油打氣的影片流出，她認為，「中天新聞」淪落到「不予換照」，就是因為散佈未經查證的報導、涉及製造假新聞被裁罰，柯文哲一邊痛斥假消息，一邊轉身力挺中天，這個操作讓她感到不解。

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