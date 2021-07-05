縣內每天往返已2000公里 潘孟安：必須站在第一線與鄉親對抗病毒

潘孟安表示，過去近10天，日日往返屏東、枋山、枋寮，因為他必須身處第一線與鄉親一同對抗病毒。（屏縣府提供）

2021/07/05 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣日前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒疫情，縣長潘孟安昨晚也在臉書發文，談及過去10天在屏東縣內對抗疫情的過程，且每天都在屏東、枋山、枋寮之間往返，因為他必須站在第一線與屏東鄉親一起對抗Delta變種病毒，並在縣內往返達2000公里。

潘孟安指出，在縣內往返2000公里，台灣從南到北近400公里，算起來已經可以跑5趟，枋山是南北距離長達46公里的狹長鄉鎮，由南到北等同於北市到桃園，過去兩週以來雖然每天行程滿檔，但再怎麼忙都要到枋山用廣播和鄉親說說話，因為楓港、善餘這二個村莊真的是偏鄉中的偏鄉，也是人少、長者多的純樸小村，從天而降的「疫情炸彈」真的會讓單純的長輩嚇壞。

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潘孟安表示，在疫情爆發的那一夜裡，他走在安靜的村莊中感受到一股強烈的「稀微感」，他告訴自己，無論再忙再晚再累，每天都要南下走一趟，用行動讓鄉親們知道，團隊無論如何會陪在長輩身旁，直到疫情結束為止。

在Delta變種病毒入侵屏東後，潘孟安指出，除了每天南下枋山，他也要求自己一定要走訪每一個篩檢站，觀察第一線運作狀況才能即時修正錯誤，在疫苗開打期間，也盡可能走遍各鄉鎮的速打站，聽聽鄉親有何需求，並向現場醫護及防疫團隊致謝。

潘孟安回憶，在這段馬不停蹄的日子中，每天只睡幾小時，早已無暇顧及儀容，週六（2日）下午預錄疫情報告影片時，助理提醒頭髮不服貼，當下他之間回了句「我已經是歐里桑，沒關係的。」但其實是已經累到沒力管到頭上冒出來的白髮。潘孟安表示，第二波疫苗注射在週日告一段落，依例前去致謝後再四處看看，確保大家安全離開後，再和大家說「後天又要麻煩了」。

談及這段防疫高壓期的心情，潘孟安坦言：「總在夜深人靜時，五味雜陳的情緒翻騰而出，累嗎？從沒這麼累過，但，還有許許多多人比我還累。怕嗎？看到一張張慌亂害怕的臉，完全不敢放鬆，每天晚上都得和防疫小組成員檢討又檢討，和專家討論再討論，深怕稍有閃失，一切決策後果由我來承擔。」

潘孟安最後也說：「明天會如何，沒人能知道，但，我可以確定的是，屏東防疫團隊絕對會全力以赴，繼續向前攻守並進。晚安，早點睡，養足體力，明天，我們繼續拚。」

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