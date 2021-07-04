為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    PO公文挺林昶佐被攻擊 豬肉公主曝遭強拍、「被一堆人罵」

    張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

    張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

    2021/07/04 08:00

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南綜合市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，立委林昶佐近日卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭外界攻擊，甚至有網友到其版面批評她的長相。張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。

    環南綜合市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，至今已累積至少111名病例，疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲共同召開記者會，立委林昶佐發言時卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，事後張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭網友質疑「收割」，甚至還有部分網友嘲諷張采婕的長相。

    針對公文爭議，張采婕也曾在發文底下留言回應「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」，昨日下午張在發文時也提及，雖然分享公文後遭到不少謾罵和攻擊，但仍有熟客們傳訊要她別在意，對於部分網友罵她賣瘦肉精豬，批評她「長相、可笑、好騙、不要臉的」，她也表示不予置評，但也坦言要說被罵心情不受影響，有點難，今天（3日）的採訪我都先婉拒 謝謝關心和關注。

    不過昨傍晚張采婕在IG又透露，雖然已明白表示不想被採訪，仍被部分到攤位的媒體強拍並播出，並指「這就是讓他們白跑一趟，不給採訪的結果」。她也分享當時對話，指雖已表示「不好意思今天不受訪」、「我知道你們有交影片的壓力，但我真的不想受訪」，但對方仍持續追問她，是否可以幫林說兩句話，她雖表示「沒什麼好說的，我都在網路上說了」，對方仍追問「妳可以再幫他說什麼」，張則回「我不要說了，說了被一堆人罵」。

    張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自張采婕IG）

    張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自張采婕IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    豬肉公主PO公文挺林昶佐遭疑收割 Doris揭真相打臉網友
    2021/07/04 07:50

    豬肉公主PO公文挺林昶佐遭疑收割 Doris揭真相打臉網友
    環南市場確診近7成無症狀 指揮中心研判：5月迄今已歷經數波感染
    2021/07/03 16:07

    環南市場確診近7成無症狀 指揮中心研判：5月迄今已歷經數波感染

    寶寶第一個禮物 法國Doudou娃娃
    環南群聚 林右昌酸柯文哲：傳統市場是防疫重點不需要教科書也知道
    2021/07/03 10:26

    環南群聚 林右昌酸柯文哲：傳統市場是防疫重點不需要教科書也知道
    環南爆群聚！感染科專家：市場感染案解決前 北市不該開放夜市
    2021/07/02 22:40

    環南爆群聚！感染科專家：市場感染案解決前 北市不該開放夜市
    雙北應進行大普篩？ 陳時中：已經在這樣做
    2021/07/02 16:09

    雙北應進行大普篩？ 陳時中：已經在這樣做
    環南爆疫情 柯P被議員檢討沒及早普篩「時間錯過了」
    2021/07/02 14:55

    環南爆疫情 柯P被議員檢討沒及早普篩「時間錯過了」
    政治今日熱門
    連、洪祝賀中共黨慶 學者點出國民黨最大困境
    2021/07/03 09:28

    連、洪祝賀中共黨慶 學者點出國民黨最大困境

    台海軍情》中共軍媒發誑語列出「攻台3階段方案」 大外宣恫嚇台灣
    2021/07/03 12:35

    台海軍情》中共軍媒發誑語列出「攻台3階段方案」 大外宣恫嚇台灣

    要求換衛生局長 苗縣3議員遭電話恐嚇「等你沒當議員等著被修理」
    2021/07/03 09:40

    要求換衛生局長 苗縣3議員遭電話恐嚇「等你沒當議員等著被修理」

    趙少康臉書PO文轟林昶佐「被選民背棄」 網反問：會長只嗆立委對嗎？
    2021/07/03 14:23

    趙少康臉書PO文轟林昶佐「被選民背棄」 網反問：會長只嗆立委對嗎？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播