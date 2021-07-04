PO公文挺林昶佐被攻擊 豬肉公主曝遭強拍、「被一堆人罵」

張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

2021/07/04 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南綜合市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，立委林昶佐近日卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭外界攻擊，甚至有網友到其版面批評她的長相。張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。

環南綜合市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，至今已累積至少111名病例，疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲共同召開記者會，立委林昶佐發言時卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，事後張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭網友質疑「收割」，甚至還有部分網友嘲諷張采婕的長相。

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針對公文爭議，張采婕也曾在發文底下留言回應「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」，昨日下午張在發文時也提及，雖然分享公文後遭到不少謾罵和攻擊，但仍有熟客們傳訊要她別在意，對於部分網友罵她賣瘦肉精豬，批評她「長相、可笑、好騙、不要臉的」，她也表示不予置評，但也坦言要說被罵心情不受影響，有點難，今天（3日）的採訪我都先婉拒 謝謝關心和關注。

不過昨傍晚張采婕在IG又透露，雖然已明白表示不想被採訪，仍被部分到攤位的媒體強拍並播出，並指「這就是讓他們白跑一趟，不給採訪的結果」。她也分享當時對話，指雖已表示「不好意思今天不受訪」、「我知道你們有交影片的壓力，但我真的不想受訪」，但對方仍持續追問她，是否可以幫林說兩句話，她雖表示「沒什麼好說的，我都在網路上說了」，對方仍追問「妳可以再幫他說什麼」，張則回「我不要說了，說了被一堆人罵」。

張采婕PO公文挺林昶佐卻遭外界攻擊，張采婕昨透露，要說「被罵心情不受影響 有點難」，並指雖有明白表示不想受訪，但仍被上門的媒體強拍、播出，直呼「我不要說了，說了被一堆人罵」。（圖擷自張采婕IG）

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