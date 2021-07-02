環南爆疫情 柯P被議員檢討沒及早普篩「時間錯過了」

環南市場爆發群聚感染，台北市議員檢討批評，6月中快篩站量能移往其他熱區，且台北市長柯文哲1週前不聽議員、中央建議對批發市場普篩，稱自己最專業、以打疫苗解決，結果還有打過疫苗者確診。圖為今日清消情況。（記者廖振輝攝）

2021/07/02 14:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市環南市場昨天PCR核酸篩檢2千多人，結果有41人陽性。台北市產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝今上午至議會工作報告，被台北市議員檢討，6月中快篩站量能移往其他熱區，且台北市長柯文哲1週前不聽議員、中央建議對批發市場普篩，稱自己最專業、以打疫苗解決，結果還有打過疫苗者確診；有議員建議柯應自我隔離，指北市會成為台灣非常大破口。

北市議員郭昭巖說，5月中至6月中已經20多攤確診，當時希望快篩站多設幾天，但因壹電視疫情爆發，快篩隊趕往下一個熱點，但市場是大群體很容易有感染狀況，當時她還致電台北市立聯合醫院爭取快篩隊，但回覆是要副市長決定，當時北市府態度是「有需要再回來」、沒強制性，結果「時間錯過了」。

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郭昭巖也提到，有攤商打疫苗後仍確診，其實應該是依據篩檢結果再決定打疫苗，但北市府說不管先打再說，豈料打完還確診，市場處應予檢討，時間趕不及的時候政府要考量專業，但也應問聯醫意見，事有輕重衡量，打完疫苗確診了怎麼辦？

北市議員苗博雅說，柯文哲6月21日至議會備詢，多少議員呼籲批發市場打疫苗不能截斷傳染鏈，市長回說他最專業、聽他的先打疫苗「暴力解決」，而中央6月23日也要求北農全面篩檢，但至今已逾1週，北市府昨天才篩檢，如果當時直接做PCR及早發現確診者，現在不也不會有這麼多病例，可早期撈出確診者。

北市議員黃郁芬表示，柯文哲22日還說批發市場造冊太麻煩、先打疫苗再說，但環南打疫苗後，PCR檢測多41人，這些人不是之前疫調、匡列者，可見北市府無法控制病毒擴散、外面游移的感染源。

北市議員李建昌說，很遺憾環南市場41人確診，疫情指揮中心指揮官陳時中還要趕去；而北市議員劉耀仁則揭露，曾有確診攤竟然隔壁攤沒匡列，確診攤商還回桃園，北市很多這種案例，另外，北市府日前規畫廣場讓環南市場攤販等專車要去陽明醫院，竟排隊群聚，還有攤商表達說打完疫苗後才被告知確診，北市搞不清楚快篩、打疫苗次序。

李建昌質疑，北市在疫情高峰的時候，台北市長柯文哲態度不疫調、不匡列、不隔離，三不政策在高峰時被摃槌仔打到昏，變成現在這狀況，現在北市做同心圓精確疫調、清零，老實講民代每天看新聞搜索訊息「就是看我們台北市怎麼這麼惡劣！疫情指揮官該隔離就是他（柯）」。他說，北市會成為台灣非常大的破口，就在市場處。

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