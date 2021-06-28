指環南市場接種疫苗人潮擠爆 議員批柯喊口號不管配套

許淑華於臉書發文分享，環南市場攤商員工大排長龍等著打疫苗，質疑人山人海造成群聚，批評柯市府口號喊完之後就不管執行配套。（圖擷自許淑華Hsu Shu-Hua臉書）

2021/06/28 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北農、環南、萬大等市場接連爆發群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）事件，台北市議員許淑華今發文指出，台北市長柯文哲上週宣布要在一週內讓2790名攤商員工接種疫苗，但明日就是最後一天，至今仍有2500名尚未施打，她分享接種現場人潮爆滿的畫面，質疑人山人海造成群聚，批評柯口號喊完之後就不管執行配套。

許淑華於臉書發文分享，環南市場攤商員工打疫苗情形，她在發文中指出，柯文哲22日宣布要在一週內讓2790名攤商員工接種疫苗，但截至上週五只打了285名，眼見明天就是最後一天，卻還有2500名員工尚未接種，並被安排到四個院區施打疫苗，結果現場出現人潮大爆滿，連工作人員都不斷大喊「不要再靠過來了！」

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許淑華表示，柯文哲每次在口號喊完之後就不管執行配套，但市民要的不是聽市長喊戰略口號，強調執行力才是重點核心，若說的到做不到等於沒有用。她也強調，市場只要有人確診病毒就很容易擴散，結果環南市場這麼多人確診，到上週卻只打了285名，反觀農漁畜花四大公司已經打很多疫苗，許淑華直言「疫苗不是給你消耗用的，施打難道不用考慮輕重緩急」，並問柯，現在又有永樂市場傳出兩名確診，柯市府處理環南市場都處理成這樣了，到底該怎麼辦？批柯只管喊口號，不管執行面，全台北市民真的很惶恐！

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