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    被環南市場自治會長當面怒嗆 林昶佐：第一線民代概括承受

    衛福部長陳時中（左二）、台北市長柯文哲（左三）、副市長黃珊珊到環南市場針對爆發確診個案，討論後續因應措施，萬華地區無黨籍立委林昶佐（左一）發言時，遭自治會會長林勝東（右一）嗆聲。（記者廖振輝攝）

    衛福部長陳時中（左二）、台北市長柯文哲（左三）、副市長黃珊珊到環南市場針對爆發確診個案，討論後續因應措施，萬華地區無黨籍立委林昶佐（左一）發言時，遭自治會會長林勝東（右一）嗆聲。（記者廖振輝攝）

    2021/07/02 13:07

    〔記者吳書緯／台北報導〕環南市場爆發群聚感染，昨大規模PCR篩檢驗出41人陽性確診，中央疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲、無黨籍立委林昶佐等人今天上午到場視察，不料，林昶佐遭環南市場自治會會長林勝東怒嗆從未至市場關心。對此，林昶佐表示，這段時間都有和環南市場攤商聯繫，才會第一時間得知確診消息，對於攤商的不滿情緒可以理解，而身為第一線民意代表，就是必須要承擔攤商情緒，也會繼續將工作做好。

    陳時中、柯文哲等人今天上午在環南市場召開聯合記者會，柯文哲在講話時，林昶佐直接吐槽，並指柯文哲「講廢話」；不料，環南市場自治會會長林勝東現場暴怒，嗆林昶佐身為北市中正、萬華區的立委，但從以前到現在有關心在地百姓發言過嗎，只有選舉來過幾次，以前有來關心過嗎？現場攤商也罵林昶佐滾，不用在環南這邊接受採訪，要演戲去別的地方演。

    對此，林昶佐中午透過國會辦公室發布新聞稿表示，疫情延燒下，批發市場生意變得更加嚴峻，他身為第一線民意代表，就是必須承擔攤商情緒。

    林昶佐說，這段日子以來，地方防疫單位的狀況大家都有看到，中央如今終於和地方成立前進指揮所，他樂見其成，希望能確實防疫工作能做好、把這一波疫情壓下來最重要。

    林昶佐指出，過去這段日子以來，都有和環南市場攤商聯繫，才會第一時間得知，有攤商在北市府來接種疫苗還反而確診，這幾週來也與農委會都持續跟指揮中心爭取，讓批發市場的攤商能早日接種疫苗，未來也會都會持續為批發市場來爭取權益。

    林昶佐也說，對於攤商的不滿情緒，他可以理解。自從疫情爆發以來，包括北農、環南等批發市場的生意都變得更加嚴峻，近兩個月來，他也都積極和中央協調、爭取許多防疫及紓困政策，但也理解攤商朋友承擔了不少的辛苦和壓力，作為第一線民意代表，他會承擔這些情緒，繼續將工作做好。

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