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    豬肉公主PO公文挺林昶佐遭疑收割 Doris揭真相打臉網友

    立委林昶佐遭嗆「沒為萬華做事」，東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭外界質疑「收割」，林昶佐妻子Doris（見圖）指出，農委會6月初雖曾函文，但並未獲衛福部同意，並指林昶佐6月21日持續再與農委會和指揮中心溝通，就是希望把同類的市場都列入疫苗優先施打名單。（圖擷自Doris Yeh臉書）

    立委林昶佐遭嗆「沒為萬華做事」，東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭外界質疑「收割」，林昶佐妻子Doris（見圖）指出，農委會6月初雖曾函文，但並未獲衛福部同意，並指林昶佐6月21日持續再與農委會和指揮中心溝通，就是希望把同類的市場都列入疫苗優先施打名單。（圖擷自Doris Yeh臉書）

    2021/07/04 07:50

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南市場近日爆出多起確診案例，立委林昶佐卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，事後東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭外界質疑「收割」。對此林昶佐妻子Doris（葉湘怡）在臉書指出，農委會6月初雖曾函文，但並未獲衛福部同意，並指林昶佐6月21日持續再與農委會和指揮中心溝通，就是希望把同類的市場都列入疫苗優先施打名單。

    台北市環南市場2日爆出41人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案例，疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲共同召開記者會，在地立委林昶佐發言時卻遭市場自治會長林勝東怒嗆「沒為萬華做事」，事後張采婕PO公文證明林「很關心市場」，卻遭網友質疑，農委會早在6月2日函請衛福部將批發市場工作人員納入新冠疫苗優先施打名單，但林昶佐卻在6月21日才函文給指揮中心，質疑「收割」、「愛作秀」，甚至還有人起底，指張采婕是林昶佐團隊的人，質疑是自己人幫自己人說話。

    不過，針對公文爭議，林昶佐妻子Doris（葉湘怡）在臉書分享張采婕發文時，針對網友留言質疑時也回應，6月2日農委會只有函文，衛福部還沒同意，因此林昶佐團隊才會持續再跟農委會和指揮中心溝通。6月20日焦點主要還是圍繞在北農進行討論，但環南和一些市場並沒有列入主要討論之列，因此林昶佐才會提出，希望把同類的市場都列進去！這番回應也讓其他網友反嗆先前質疑的網友，指「柯文哲7月1日才處理，晚幾天？雙標仔」、「市長姓林還是姓柯？別丟人現眼了」。

    事實上，針對公文是否收割，張采婕也曾在發文底下留言回應「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6月21日已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」。對於外界質疑是自己人幫自己人說話，張采婕也表示先前曾當過1年林昶佐的助理，並指「現在才找到這麼多年前的新聞，請問我當議員了嗎」、「我也跟柯文哲合照過，市長夫人是我們家客人，這件事情要不要一起找出來？」、「我投柯文哲跟林昶佐，這樣有中立？」，強調「對政治沒興趣」。

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    Doris指出，農委會6月初雖曾函文，將批發市場工作人員納入疫苗優先施打名單，但並未獲衛福部同意，並指林昶佐6月21日持續再與農委會和指揮中心溝通，就是希望把同類的市場都列進去。（圖擷自Doris Yeh臉書）

    Doris指出，農委會6月初雖曾函文，將批發市場工作人員納入疫苗優先施打名單，但並未獲衛福部同意，並指林昶佐6月21日持續再與農委會和指揮中心溝通，就是希望把同類的市場都列進去。（圖擷自Doris Yeh臉書）

    針對網友PO公文是否收割，張采婕也曾在發文底下留言回應「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」。（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

    針對網友PO公文是否收割，張采婕也曾在發文底下留言回應「因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」。（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

    對於外界質疑是自己人幫自己人說話，張采婕也表示先前曾當過1年林昶佐的助理，並指「現在才找到這麼多年前的新聞，請問我當議員了嗎」、「我也跟柯文哲合照過，市長夫人是我們家客人，這件事情要不要一起找出來？」、「我投柯文哲跟林昶佐，這樣有中立？」（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

    對於外界質疑是自己人幫自己人說話，張采婕也表示先前曾當過1年林昶佐的助理，並指「現在才找到這麼多年前的新聞，請問我當議員了嗎」、「我也跟柯文哲合照過，市長夫人是我們家客人，這件事情要不要一起找出來？」、「我投柯文哲跟林昶佐，這樣有中立？」（圖擷自采婕 Charlene （東門信義肉舖）臉書）

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