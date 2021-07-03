台海軍情》中共軍媒發誑語列出「攻台3階段方案」 大外宣恫嚇台灣

模擬畫面聲稱，中共解放軍山東艦已到達指定海域，準備執行作戰任務。（圖翻攝自微博）

2021/07/03 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕又在操作文攻武嚇？7月1日是中國共產黨建黨一百年，而具有官方軍媒色彩的《艦船知識》雜誌又刊出了一段「台海爆發戰事」，中共解放軍與美國、日本丶台灣交戰的模擬影片，還詳細列舉了「攻台3階段方案」，並發誑語稱：「台獨是死路絕路斷頭路！」

根據《South China Morning Post》報導，正值中共建黨100周年之際，官方色彩濃厚的軍媒《艦船知識》雜誌，於當日早上9點在微博貼出了一則名為「對台聯合火力打擊演示」的影片，除了老調重彈地重申：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華兒女的共同願望」，並提出攻台首輪會著眼在「彈道飛彈襲擊」，盼能摧毀機場、預警雷達、防空飛彈基地等資訊蒐集的決策資產，再者就是癱瘓全台各地的軍事指揮所。

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報導提到，首階段將以東風-16中程彈道飛彈作為攻擊主力，因為台灣飛彈防禦系統難以攔截該彈種，此時解放軍將會同步攻擊台灣機場，直到地面部隊登陸為止，並派出轟-6轟炸機和殲-16戰機轟炸台灣軍港，爭取另一種登陸可能性。

報導續指，第二階段則是從多輪密集巡航飛彈攻擊，包含了鷹擊-91與長劍-10飛彈都會從軍艦與潛艦上發射，針對軍事基地、軍火庫、通訊基礎設施和公路要道進行重點摧毀，之後中共解放軍水面艦能派出無人機，評估台灣的戰損情形。

報導再稱，中共水面艦與陸上火箭部隊將會收尾，除掉剩餘的障礙，以便讓中共海軍陸戰隊與兩棲登陸部隊登陸，完成攻台任務。這也是《艦船知識》雜誌繼2020年，小英總統就職日發布「2020台海打擊作戰推演」影片後，再次恫嚇台灣，但人民大學國際關係教授時殷弘則稱，中共有望加速統一，但仍沒有達成目標的「政治期限」。

影片還瞎扯中國晚清歷史，被列強割據的歷史背景做為攻台說法。（圖翻攝自微博）

畫面可見，有許多架軍機紛紛從山東艦上起飛。（圖翻攝自微博）

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