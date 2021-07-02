英媒曝美日台開通軍機識別碼 專家：奠下三方聯合防禦基礎

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，台美日三方開通軍機識別碼，也為若台海有事，奠下三方有聯合防禦的基礎。（資料照）

2021/07/02 19:03

〔記者吳書緯／台北報導〕英國《金融時報》1日報導，美日兩國已認真為台海衝突預作準備，更引述不具名官員說，美日台已在2017年同意共享軍機識別碼以辨識友軍。國防院學者蘇紫雲指出，台美、美日的電子參數都是由美國協調，三方互通有助於互相協作，也形成若台海有事，三方有聯合防禦的基礎。

《金融時報》報導指出，由於中國對台灣和釣魚台列嶼的威脅，時任日本首相安倍晉三於2019年決定大幅度擴大軍事計畫，自美國總統川普執政最後一年便開始模擬可能發生的衝突，也使得美日近期進行各種演習的頻率加高。

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報導也引述不具名官員指出，2017年美日台三方同意共享軍機識別碼以識別友機，這名官員形容這是「邁出小而重要的一步」。但在共享解放軍行動資訊方面，目前僅限於美日之間和台美之間，並無三方共享。

針對《金融時報》所指美日台同意軍機識別碼一事，空軍司令部低調以對，只說「毫無所悉」。

熟知軍方作業人士說，台美日在當時有局部開通軍用識別碼的默契，這也是多年來的第一次突破，對台灣的航空安全管制也有幫助，且在台北飛航情報區，美日軍機不會被標為不明機，透過敵我識別器就能夠識別，在飛航管制跟作業上也能有更周延的作業模式，也減少我空軍研判、分析、識別程序，降低空軍起飛應對的損耗，此事亦代表台日雙方在軍事上的友善互動更上一層樓。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，軍機識別碼就是敵我識別器，連通空防迅速做出敵我識別，提高防空系統接戰的速度，過去已有台美開通軍用識別碼的消息，如今傳出台美日三方已經開通，可以說是順理成章，也為若台海有事，奠下三方有聯合防禦的基礎。

軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋指出，空防作戰時要先識別來機「是敵是友」，如果是不明機，防空系統要進行攔截，透過共享軍用識別碼，確認是美、日軍機，則不需要派出空防力量去攔截這些飛機。

至於台美日未來可三方合作的方向，蘇紫雲認為，「這是軍事外交的藝術」，我國不用操之過急，且目前美軍安全合作旅與相關顧問人員在台逐漸公開化，針對戰略、戰術、戰法和國軍交流。

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