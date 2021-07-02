為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    英媒曝美日台開通軍機識別碼 專家：奠下三方聯合防禦基礎

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，台美日三方開通軍機識別碼，也為若台海有事，奠下三方有聯合防禦的基礎。（資料照）

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，台美日三方開通軍機識別碼，也為若台海有事，奠下三方有聯合防禦的基礎。（資料照）

    2021/07/02 19:03

    〔記者吳書緯／台北報導〕英國《金融時報》1日報導，美日兩國已認真為台海衝突預作準備，更引述不具名官員說，美日台已在2017年同意共享軍機識別碼以辨識友軍。國防院學者蘇紫雲指出，台美、美日的電子參數都是由美國協調，三方互通有助於互相協作，也形成若台海有事，三方有聯合防禦的基礎。

    《金融時報》報導指出，由於中國對台灣和釣魚台列嶼的威脅，時任日本首相安倍晉三於2019年決定大幅度擴大軍事計畫，自美國總統川普執政最後一年便開始模擬可能發生的衝突，也使得美日近期進行各種演習的頻率加高。

    報導也引述不具名官員指出，2017年美日台三方同意共享軍機識別碼以識別友機，這名官員形容這是「邁出小而重要的一步」。但在共享解放軍行動資訊方面，目前僅限於美日之間和台美之間，並無三方共享。

    針對《金融時報》所指美日台同意軍機識別碼一事，空軍司令部低調以對，只說「毫無所悉」。

    熟知軍方作業人士說，台美日在當時有局部開通軍用識別碼的默契，這也是多年來的第一次突破，對台灣的航空安全管制也有幫助，且在台北飛航情報區，美日軍機不會被標為不明機，透過敵我識別器就能夠識別，在飛航管制跟作業上也能有更周延的作業模式，也減少我空軍研判、分析、識別程序，降低空軍起飛應對的損耗，此事亦代表台日雙方在軍事上的友善互動更上一層樓。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，軍機識別碼就是敵我識別器，連通空防迅速做出敵我識別，提高防空系統接戰的速度，過去已有台美開通軍用識別碼的消息，如今傳出台美日三方已經開通，可以說是順理成章，也為若台海有事，奠下三方有聯合防禦的基礎。

    軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋指出，空防作戰時要先識別來機「是敵是友」，如果是不明機，防空系統要進行攔截，透過共享軍用識別碼，確認是美、日軍機，則不需要派出空防力量去攔截這些飛機。

    至於台美日未來可三方合作的方向，蘇紫雲認為，「這是軍事外交的藝術」，我國不用操之過急，且目前美軍安全合作旅與相關顧問人員在台逐漸公開化，針對戰略、戰術、戰法和國軍交流。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《金融時報》披露：美日一直為台海可能爆發衝突備戰
    2021/07/01 14:39

    《金融時報》披露：美日一直為台海可能爆發衝突備戰
    國防部擴編後備部隊 軍事專家：追求數字不如考量實際戰力
    2021/05/08 19:55

    國防部擴編後備部隊 軍事專家：追求數字不如考量實際戰力

    層峰地表名片【白鹿】獨院電梯墅
    中共海警有航空大隊 蘇紫雲：未來恐也騷擾我西南空域
    2021/03/12 13:34

    中共海警有航空大隊 蘇紫雲：未來恐也騷擾我西南空域
    中國軍費達5.8兆台幣 學者分析：借加大軍事工業刺激經濟
    2021/03/05 13:22

    中國軍費達5.8兆台幣 學者分析：借加大軍事工業刺激經濟
    台海軍情》不甘被看光！中智庫：美軍RC-135S疑冒充大馬飛機
    2020/09/09 22:02

    台海軍情》不甘被看光！中智庫：美軍RC-135S疑冒充大馬飛機
    台美日開通軍機識別碼 實質進入「軍事同盟」
    2017/01/01 16:25

    台美日開通軍機識別碼 實質進入「軍事同盟」
    政治今日熱門
    中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞
    2021/07/01 21:01

    中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞

    促「海外黑名單」檔案移轉 檔案局曾2度赴外交部審選
    2021/07/01 20:30

    促「海外黑名單」檔案移轉 檔案局曾2度赴外交部審選

    港人籲開放港學童來台就讀 陸委會：正進行盤點及修正
    2021/07/01 20:04

    港人籲開放港學童來台就讀 陸委會：正進行盤點及修正

    千里疫苗情！立陶宛無畏中國 預告在台灣設辦事處
    2021/07/01 20:59

    千里疫苗情！立陶宛無畏中國 預告在台灣設辦事處

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播