解析習近平談話 台灣基進：支持九二共識的就是支持統一

台灣基進組織部主任李雨蓁解析習近平談話，白話來說，就是重申「支持九二共識的就是支持統一！」（資料照）

2021/07/01 14:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中共總書記習近平今天在中共成立100週年黨慶上，針對台灣再次強調「堅持九二共識，推進統一進程」，台灣基進組織部主任李雨蓁說，白話來說，習近平就是重申「支持九二共識的就是支持統一！」

李雨蓁說，習近平針對台灣做出評論，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來。白話來說，習近平再次重申：「支持九二共識就是支持統一！」

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李雨蓁指出，台灣到底都是誰在支持九二共識？從2016年本土派取得總統大位，台灣8位泛藍地方首長，應北京市台辦的邀請訪問中國，組成「九二共識縣市」。

她說，到2018年韓流崛起，韓國瑜當選高雄市長，表示「承認九二共識，心中沒有圍牆，才能東西出去、人進來，大家發大財。」台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱 等人隨即響應，縣市串聯的「九二共識連線」再度呼之欲出。

李雨蓁強調，隨著韓國瑜荒腔走板的無所為，台灣人逐漸認知到九二共識只是一場騙局，2020年11月，中華亞太菁英交流協會公布一項民調顯示，被詢及「國民黨迄今仍然主張接受『九二共識』，就能換取兩岸永久和平，你是否認同這種說法？」，已有高達65.6％的民眾回答「不認同」。

李雨蓁痛批，時至今日，仍然有許多政治人物仍不斷表態支持九二共識，並試圖模糊台灣人對九二共識的認知，包括2個月前還要蔡英文回歸九二共識的馬英九、時任中國國民黨黨主席的江啟臣、今日電賀中國的宋楚瑜及洪秀柱；而過去曾支持的朱立倫、盧秀燕、林明溱 ，也從未否定過支持九二共識的立場。

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