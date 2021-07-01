習近平嗆解決台灣問題 陸委會籲放棄政治框架及軍事恫嚇

針對中共總書記習近平今日對台談話，陸委會呼籲對岸唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。 圖為陸委會主委邱太三。（資料照）

2021/07/01 13:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共百年黨慶大典今日在北京天安門廣場登場，中共總書記習近平身穿毛裝致詞稱，解決台灣問題，實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程；陸委會呼籲，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

習近平在黨慶大典上發表談話，稱要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要合中共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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對此，陸委會表示，中國共產黨治理中國以來，雖因推動緣自西方自由市場經濟制度的「改革開放」政策，在經濟上有一定發展，但其一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」的回頭路；對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。

陸委會認為，歷史的意義在於警惕錯誤，呼籲對岸應真正「以史為鑑」，推動符合民主政治之政黨競爭、尊重人權與落實人民民主要求，早日推動政治改革、還政於民；同時更應放棄對外恃強凌弱的強制主張與行徑，真正成為區域和平負責任的一方。

陸委會強調，民主自由、人權法治是台灣社會堅持的核心價值，與對岸專制政體存在很大的制度差異。兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，2300萬台灣人民早已拒絕中共片面的「一個中國原則」及「九二共識」。

陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持，唯有放棄強加的政治框架及軍事恫嚇，正視我方「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

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