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    首頁　>　政治

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動

    中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會。（路透資料照）

    中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會。（路透資料照）

    2021/06/26 08:46

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中共7月1日將在北京天安門廣場舉行建黨百年大會，據報導，約有一百多名的台商及台青等在中國的台灣人受邀與會。對此，陸委會表示，中央或地方政府現職公職或退職人員禁止參加；一般民眾也不應從事妨害國家安全或利益的活動，也不得參加傷害主權或涉及推動「一國兩制」的活動。

    媒體報導，出席的台灣人名單目前已大致擬定，先由各地台辦擬定一份推薦名單，上報給國台辦，再由國台辦從中核定正式受邀人員。因應疫情防控，出席者皆為在中國發展的台灣人，沒有人是特地從台灣前往出席。受邀出席者以台商為主體，此外，也包括台青代表以及台灣個別人士。

    對此，陸委會表示，今年7月1日是中共建黨百年，勢必藉機大肆宣揚政績及對台統戰，其黨慶大會是高度統戰活動，政府已對外說明，中央或地方政府現職公職人員，或是退職人員，仍受赴陸列管限制者，都禁止參加；一般民眾也應考量國家尊嚴與社會觀感，不應從事妨害國家安全或利益的活動，也不得參加傷害主權或涉及推動「一國兩制」的活動。

    陸委會強調，政府已完成「國安五法」與反滲透法等相關修法，提醒民眾從事兩岸交流活動，應遵守兩岸條例及相關法律規定，不得擅自與對岸簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結盟約。

    陸委會也呼籲中共尊重歷史事實、正視中華民國，及尊重台灣2300萬人民對於兩岸關係發展、自由民主價值的堅持，勿對交流強加政治操作，兩岸關係才能步上良性互動軌道。

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