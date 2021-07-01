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    黃曙光上將昨屆齡退伍 邱國正盼持續給予建言

    國防部長邱國正（左）致贈紀念品，感謝屆齡退伍的參謀總長黃曙光上將（右）對國軍的貢獻。（軍聞社提供）

    國防部長邱國正（左）致贈紀念品，感謝屆齡退伍的參謀總長黃曙光上將（右）對國軍的貢獻。（軍聞社提供）

    2021/07/01 13:04

    〔記者吳書緯／台北報導〕前參謀總長黃曙光上將昨屆齡退伍、國防部副部長張冠群上將調任總統府戰略顧問；國防部昨舉行歡送典禮，國防部長邱國正高度肯定黃、張二人任內殫精竭慮，指導國軍戰訓整備及軍備研發生產等工作，盼兩人未來持續提供國防施政寶貴建言，使國軍持續成長進步。

    國軍媒體「軍聞社」昨日（6月30日）晚間報導，國防部於昨天上午在博愛營區歡送榮退的參謀總長黃曙光上將，以及調任總統府戰略顧問的國防部軍備副部長張冠群上將，典禮由邱國正親自主持，並頒贈黃曙光、張冠群政績輯影冊等各類紀念品，感謝他們服務軍旅期間，對國軍建軍備戰工作的卓越貢獻。

    邱國正致詞時，高度肯定黃曙光、張冠群任內殫精竭慮，指導國軍戰訓整備及軍備研發生產等工作，並期望二位將領秉持袍澤情深的情誼，持續提供國防施政寶貴建言，使國軍永續成長進步，達成保國衛民使命。

    隨後，黃曙光表達個人的感恩與祝福，也再次分享過往常勉勵部屬「忠於國家、忠於國軍、忠於團隊、忠於職責」的箴言，期許國軍同仁維繫團結和諧，發揮三軍一體、齊心一致的團隊精神，一起攜手努力，不斷為國家及國軍付出，發揮國軍最堅實的戰力。

    張冠群致詞提到，他個人的軍旅生涯，就是在中科院及國防部兩個單位服務，從基層執行單位、政策制定、推動及決策單位，期間的轉變，非常感謝歷任部長給予支持與指導，以及全體共事同仁們展現專心本務、腳踏實地的態度，貫徹執行任務；他特別以「感恩、感謝、感念」的心境，祝福國防部部運昌隆。

    此外，新任參謀總長陳寶餘上將、國防部軍備副部長王信龍上將也於今日正式接任；總統蔡英文今天上午也在總統府內主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」。

    國防部副部長張冠群上將（右）轉任總統府戰略顧問，國防部長邱國正（左）昨致贈紀念品，感謝他對國軍的貢獻。（軍聞社提供）

    國防部副部長張冠群上將（右）轉任總統府戰略顧問，國防部長邱國正（左）昨致贈紀念品，感謝他對國軍的貢獻。（軍聞社提供）

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