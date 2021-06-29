參謀總長黃曙光退伍 妹妹黃珊珊自爆：曾和哥哥打過架

台北市副市長黃珊珊今（29日）表示，她的二哥黃曙光6月底卸下參謀總長的身份退伍，並爆料自己小時候曾和黃曙光打過架。（圖擷自黃珊珊臉書）

2021/06/29 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長黃珊珊今（29日）表示，她的二哥黃曙光6月底卸下參謀總長的身份退伍，她真的很引以為榮，還爆料自己小時候曾和黃曙光打過架。

黃珊珊在臉書指出，哥哥在陳水扁總統時期升上少將，馬英九總統時他升中將，蔡英文總統時升上將並擔任海軍司令，之後又接下參謀總長一職。黃珊珊說，黃曙光剛升將軍的時候，最高興的就是爸爸和媽媽，畢竟出將入相光耀門楣，真的是祖上積德才有如此福份。

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黃珊珊回憶，她和二哥差了12歲，兩個都屬雞，在家裡經常鬥起來，由於自己個性倔強，無論黃曙光說什麼她就是不聽，從小不知道吵過多少架甚至打過架。

不過，黃珊珊也透露，二哥後來反而很忍受她，無論是出社會工作、選舉、從政，黃曙光從來沒有干涉自己，也從來沒有過問她要做些什麼，可以說兩個人不太像兄妹，比較像兄弟。

黃珊珊說，其實在黃曙光還沒升上將之前，外界沒有人知道他是自己的哥哥，但之後就有些傳聞說他是因為妹妹才得以升官，這讓黃珊珊不禁感嘆，她何德何能可以影響國家重要將領的職務，無論是自己或哥哥都是在自己的崗位上不斷的努力、盡自己的本分，如果只想靠關係或投機，就算天上掉下機會也接不住。

黃珊珊表示，現在二哥光榮退伍，終於可以陪嫂嫂過一點正常生活了，因為他之前真的太累太拚了，「恭喜二哥榮退，恭喜嫂嫂撿回老公！恭喜媽媽不用再擔心啦！」

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