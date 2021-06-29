原廠製造vs 原廠授權？他轟洪孟楷分不清楚：沒出過社會？

陳子瑜（見圖）表示，「原廠國製造」跟「原廠授權書」是不同的概念，而洪孟楷卻傻傻分不清楚，簡直像是沒出過社會的人。（圖取自臉書專頁「陳子瑜 CHEN Tzu Yu」）

2021/06/29 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委洪孟楷今（29）日質疑，我國目前施打的疫苗均非「原廠製造」，政府卻要求自購的民間機關需要備妥「原廠授權書」，根本是「雙重標準」。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜也透過臉書表示，「原廠國製造」跟「原廠授權書」是不同的概念，而洪孟楷卻傻傻分不清楚，簡直像是沒出過社會的人。

陳子瑜表示，洪孟楷當過文化局長，現在還是立委，卻連「原廠國製造」跟「原廠授權書」都傻傻分不清楚，還說出這種沒出過社會的言論，讓他忍不住聽了都大喊「我的媽媽咪呀」。

請繼續往下閱讀...

陳子瑜舉例，若今天和台灣代理商買了台美國品牌的空氣清淨機，為了保證這台機器是美國牌子的，代理商除了附上自己的保固卡外，也會附上美國「原廠認證／保證卡」，而在全球化時代，大品牌在許多國家都設有工廠，也是很正常的，只要品質能通過美國牌的檢驗跟認證，那就可視為美國牌，也就是常看到的「美國牌在中國設廠／委託生產」。

陳子瑜指出，洪孟楷的問題就是把美國牌解釋成「一定要在美國生產」，才會認為台灣施打的疫苗沒有一劑是原廠國製造的，質疑衛福部要求原廠授權書是雙標行為。

陳子瑜也補充，政府在採購疫苗時，就已經針對疫苗的來源及品質進行查驗，但若是民間自行採購的話，因為政府不知道貨源是否來自原廠，以及原廠到底有沒有或能提供，才會要求民間機構出示「原廠授權書」。

陳子瑜提到，若今天某個團體拿一批號稱是代工廠製的疫苗，卻沒有原廠授權同意書掛保證，那有人敢打嗎？一般民眾連行動電源都會怕爆炸了，何況是要打進身體的疫苗。

陳子瑜也說，新加坡最新一批BNT疫苗是在歐洲生產，直送新加坡，而香港最新一批的BNT疫苗也是德國製造，送抵香港，這兩批疫苗也一定有原廠證明文件；他也狂酸，「洪孟楷委員，雖然現在不方便上街採購，但你也可以在網路上買個東西，了解一下真實世界好嗎？」

洪孟楷（見圖）質疑，我國目前施打的疫苗均非「原廠製造」，但政府卻要求自購的民間機關需要備妥「原廠授權書」，根本是「雙重標準」。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法