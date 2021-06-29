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    7/1有莫德納「爆打潮」？陳時中：有些地方可能會稍晚開打

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，美國提供的莫德納疫苗明天晚上將開始配送，但因有些地方較遠、可能稍晚才能開打。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，美國提供的莫德納疫苗明天晚上將開始配送，但因有些地方較遠、可能稍晚才能開打。（指揮中心提供）

    2021/06/29 16:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕後天（7月1日）起擴大開放第一到八類武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種對象預約施打，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，美國提供的莫德納疫苗明天晚上將開始配送，但因有些地方較遠、可能稍晚才能開打。

    陳時中今天在疫情記者會上舉例，例如屏東縣離最遠，加上鄉村衛生所較難到，可能會稍微晚一點點開打，各地分配速度不一。

    因屏東縣已出現印度變種病毒株「Delta」，指揮中心會加發屏東縣疫苗數量，外界質疑，是否一地出現疫情就會打亂疫苗接種順序和分配數？

    陳時中解釋，給疫情熱區加發疫苗是為讓高風險區域的疫情不擴散，但疫苗不是治療藥物，過一段時間才有一定的保護力。

    他指出，熱區裡經過篩檢匡列也許有漏網之魚，加發疫苗施打是避免疫情復發復燃影響整個社區。但他也強調，不是說任何地方「有案例就去打」，主要是不希望延燒到其它區域。

    陳時中說，加發並不是說擴大施打對象，因為還有很多人仍在等疫苗，大家都非常急，指揮中心也會積極爭取進貨，謹慎考慮相關事宜。

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