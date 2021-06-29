讓多少藍營人士打特權疫苗？ 王定宇：振興醫院請誠實交代
〔記者簡惠茹／台北報導〕振興醫院被質疑是好心肝診所翻版，違規施打疫苗，民進黨立委王定宇今天說，請振興醫院請向社會報告讓多少特權藍營人士違法插隊打特權疫苗？請台北市政府釐清振興醫院是否造冊，市府有沒有審核造冊內容？
王定宇說，台北振興醫院是蔣宋美齡婦聯會資助成立，醫院董事長長年都是藍營人士擔任，而前立委丁守中具備董事身分，居然違規插隊打特權疫苗，現任、歷任、榮譽董事有多少人打了疫苗黑針？請誠實向社會公告。
請繼續往下閱讀...
王定宇指出，原本前副總統連戰夫婦施打疫苗，大家還認為年事已高又有罹患惡性腫瘤情有可原，沒想到又冒出志工、丁守中、甚至1、2千人施打，振興醫院有社會責任向社會報告，讓多少特權藍營人士違法插隊打特權疫苗。
王定宇說，此外，希望台北市政府釐清，振興醫院有沒有造冊，造冊內容是否有審核，順位是否符合規定？如果有審核，丁守中怎麼會是造冊第一類醫療人員？台北市政府提供的疫苗數量根據什麼原則提供？
王定宇說，疫苗逐漸增加，不管數量多寡，都應按照順位施打，尤其前幾個順位跟防疫有關，如果台北市還有5千多個醫生還沒施打，卻容許藍營特權人士插隊施打疫苗，不僅對防疫不利，還破壞防疫制測，振興醫院應交代施打對象名單，台北市政府要好好解釋有沒有造冊，如何審核？
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。