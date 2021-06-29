讓多少藍營人士打特權疫苗？ 王定宇：振興醫院請誠實交代

民進黨立委王定宇要求振興醫院和台北市政府說明清楚施打和造冊情形。（記者簡惠茹翻攝）

2021/06/29 17:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕振興醫院被質疑是好心肝診所翻版，違規施打疫苗，民進黨立委王定宇今天說，請振興醫院請向社會報告讓多少特權藍營人士違法插隊打特權疫苗？請台北市政府釐清振興醫院是否造冊，市府有沒有審核造冊內容？

王定宇說，台北振興醫院是蔣宋美齡婦聯會資助成立，醫院董事長長年都是藍營人士擔任，而前立委丁守中具備董事身分，居然違規插隊打特權疫苗，現任、歷任、榮譽董事有多少人打了疫苗黑針？請誠實向社會公告。

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王定宇指出，原本前副總統連戰夫婦施打疫苗，大家還認為年事已高又有罹患惡性腫瘤情有可原，沒想到又冒出志工、丁守中、甚至1、2千人施打，振興醫院有社會責任向社會報告，讓多少特權藍營人士違法插隊打特權疫苗。

王定宇說，此外，希望台北市政府釐清，振興醫院有沒有造冊，造冊內容是否有審核，順位是否符合規定？如果有審核，丁守中怎麼會是造冊第一類醫療人員？台北市政府提供的疫苗數量根據什麼原則提供？

王定宇說，疫苗逐漸增加，不管數量多寡，都應按照順位施打，尤其前幾個順位跟防疫有關，如果台北市還有5千多個醫生還沒施打，卻容許藍營特權人士插隊施打疫苗，不僅對防疫不利，還破壞防疫制測，振興醫院應交代施打對象名單，台北市政府要好好解釋有沒有造冊，如何審核？

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