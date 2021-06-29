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    台中嚴防醫療院所打「特權殘劑」 查獲取消特約接種資格

    台中市衛生局長曾梓展說，醫療院所若獲「特權殘劑」、「公關殘劑」等違反原則情況，將停止施打疫苗資格。（台中市政府提供）

    台中市衛生局長曾梓展說，醫療院所若獲「特權殘劑」、「公關殘劑」等違反原則情況，將停止施打疫苗資格。（台中市政府提供）

    2021/06/29 18:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣民眾搶打疫苗殘劑，台中市今天開放預約就大當機，到下午2點就超過200萬人次上線、1.6萬人完成預約。考量莫德納疫苗明天起配發，中市也將開放部份診所協助，但殘劑線上預約系統僅限市府設立的快打站及衛生所等公家單位，衛生局嚴防「特權、公關殘劑」，強調各醫療院所殘劑預約也須秉持公平公開公告原則，若經查獲有「公關、特權殘劑」，將取消特約接種資格。

    台中市疫苗殘劑施資訊網今天早上9點一開放線上預防，就瞬間爆量，同時間操作預約破萬人，網路也當機，市府雖加開分流系統分散人數，網站仍是卡爆，民眾抱怨根本預約不了。

    台中市研考會主委吳皇昇指出，殘劑資訊網截至下午2點就破200萬人次點擊，同時間操作申請者破萬人，截至下午2點50分，已有1萬6180人完成登記，延長登記時間到下午5點。

    吳皇昇說，大量湧入登記突顯民眾對疫苗殘劑的懇切需求，市府盡最大努力建置預約候補網站，也將滾動調整回應，提供民眾一個公平公開的平台機制」。

    不過，市府架設的殘劑網僅公告市府設的快打站及衛生所殘劑資訊，中央明天起配發新一批莫德納疫苗擴大接種，台中市也將配發醫療院所進行接種服務，若有殘劑也授權各醫療院所進行預約接種。

    為避免出現「特權殘劑」、「公關殘劑」情況，台中市衛生局長曾梓展指出，各醫療院所的殘劑接種仍須在公平公開及公布「三公原則」下進行預約及接種。

    包括預約方式及名單、排序、施打對象均要公布，接種後也需上傳資料，若有爭議經查證確有「特權殘劑」、「公關殘劑」等違反原則情況，會停止該醫療院所診所繼續打疫苗的資格。

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