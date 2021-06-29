宜縣長者接種疫苗爆亂象 民眾怨群聚、收不到通知單

宜蘭縣政府開放75歲以上長者施打疫苗，卻爆出許多亂象，除了蘇澳衛生所因施打疫苗人數眾多，導致群聚疑慮，更有民眾反映，自己因為居住地與戶籍地不同，遲遲收不到施打通知單。（民眾提供）

2021/06/29 17:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭今天０確診，但近期縣府開放75歲以上長者施打疫苗，卻爆出許多亂象，除了蘇澳衛生所因施打疫苗人數眾多，導致群聚疑慮，更有民眾反映，自己因為居住地與戶籍地不同，遲遲收不到施打通知單；縣府祕書長林茂盛說，已協調衛生所鄰近學校，來增加疫苗施打空間，民眾如沒收到通知單，只要符合資格，都可以致電衛生所預約施打。

宜蘭縣目前AZ疫苗獲得36170劑，已施打35996人，莫德納獲得2700劑，已施打1909人，18歲以上人口疫苗涵蓋率達9.43％，18歲以上人口涵蓋率為7.97％。

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不過，近期宜蘭縣75歲以上長者施打疫苗，爆發出許多亂象，舉例來說，蘇澳衛生所昨天有大量的長者前往搶打疫苗，導致衛生所人數眾多，且擠在狹小空間，讓民眾憂心有群聚，且又傳出，縣府為解決問題，協調鄰近學校提供空間，給民眾施打疫苗，遭學校以疫情期間校園不開放為由拒絕。

且有民眾反映，遲遲收不到疫苗通知單，原因是縣府發放的通知單，戶政單位只給予戶籍地，各公所派發時，只能依照戶籍地址派發，如民眾居住地與戶籍地不同，就有收不到通知單的問題，且更有公所說，縣府每次都是在施打前一天下午3點才派發通知單給公所，根本沒有時間再核對民眾實際居住地。

林茂盛說，因為近期delta進到社區，引發民眾恐慌，希望盡快施打疫苗，才導致衛生所人潮變多，因此縣府臨時跟學校協調空間，學校是縣府團隊的一環，不會有學校與縣府間看法不一樣的問題，以蘇澳衛生所為例，最後成功協調蘇澳國小提供體育館，給民眾施打疫苗。

林茂盛指出，符合疫苗接種資格的民眾，如沒有收到疫苗通知單，不要驚慌，只要致電給衛生所預約，縣府就會協助安排，一定讓大家都打得到疫苗，至於通知單於施打前3天就會派發給公所，不會等到施打前1天。

至於民眾如未按通知單時間施打，又想接種疫苗改怎麼辦？縣府衛生局說，呼籲這類長者致電給衛生所預約，不要親自到衛生所，避免不必要的群聚，只要有預約，縣府就會協助安排施打，但也呼籲民眾盡量在預約時間內到場施打。

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