為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

    前立委張顯耀（見圖）被爆已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，義大醫院也證實已為張顯耀打疫苗；諷刺的是，張顯耀25日上午才發文酸「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，沒想到卻早已施打AZ疫苗，「口嫌體正直」的行為也遭網友灌爆其臉書。（資料照）

    前立委張顯耀（見圖）被爆已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，義大醫院也證實已為張顯耀打疫苗；諷刺的是，張顯耀25日上午才發文酸「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，沒想到卻早已施打AZ疫苗，「口嫌體正直」的行為也遭網友灌爆其臉書。（資料照）

    2021/06/26 09:42

    首次上稿 06/25 23:07
    更新時間 06/06 09:42

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委黃昭順日前才被踢爆特權施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，沒想到今（25日）又爆出，前立委張顯耀已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，義大醫院也證實已為張顯耀打疫苗。諷刺的是，張顯耀今才發文酸「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，沒想到卻早已施打AZ疫苗，「口嫌體正直」的行為也遭網友灌爆其臉書。

    有意參選高雄市議員的黃偵琳，25日晚間在臉書爆料張顯耀於5月28日違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，痛批「國民黨你們到底有多害怕？一直插隊打疫苗！把第一線的防疫人員放在哪？張顯耀，難不成你也是藥師？」

    對此，義大醫院聲明回應，「張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。」高雄市衛生局表示，將就此案進行調查，依法辦理。

    由於張顯耀今才在臉書發文酸「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，因此他被爆特權施打疫苗更引發大批網友不滿，留言灌爆臉書痛批「嘴巴說不要，身體倒是很誠實啊！」、「有夠丟臉 請部要在秀下限了 最好你都不要打 留著打科興」、「你有骨氣點就不要打AZ疫苗啊。真的是差勁啊」、「說這些疫苗是乞丐，你自己打了，笑死。#黃昭順跟丁守中都比你有用」、「要不要臉啊你」、「為什麼嫌AZ不好又打AZ?有點恥度可以嗎」、「黑疫苗是工作，偷打疫苗是生活 很會喔」、「外交成果，特權插隊，你就是疫苗小偷」。

    截至25日晚間10點半，張顯耀最新一篇臉書留言已突破1600則留言，目前持續增加中。民進黨立委王定宇也發文諷刺，國民黨大聲嚷嚷要查「特權打疫苗的人」，但目前捉到的都是國民黨權貴爽用「特權疫苗」；國民黨一面嫌棄AZ疫苗，可是國民黨權貴打的都是AZ疫苗！這個黨弄的大家好混亂喔！

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中央開放施打疫苗殘劑 各縣市接種規定一次看（不斷更新）
    2021/06/27 00:13

    中央開放施打疫苗殘劑 各縣市接種規定一次看（不斷更新）
    才發文酸日本援台疫苗 前立委張顯耀被爆已打AZ
    2021/06/25 21:49

    才發文酸日本援台疫苗 前立委張顯耀被爆已打AZ

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    新聞360》日再贈百萬AZ疫苗 國民黨遭砲轟「扯後腿」
    2021/06/25 21:30

    新聞360》日再贈百萬AZ疫苗 國民黨遭砲轟「扯後腿」
    「拒簽」中央進駐北農提案？ 呱吉PO對話截圖回應了
    2021/06/25 18:42

    「拒簽」中央進駐北農提案？ 呱吉PO對話截圖回應了

    兼顧領息雙收益策略
    憂Delta變異株入侵本土 陳時中同意屏東枋山鄉2村村民先打疫苗
    2021/06/25 18:22

    憂Delta變異株入侵本土 陳時中同意屏東枋山鄉2村村民先打疫苗
    北農限快篩陰證明入場 黃珊珊：下週全面PCR檢測
    2021/06/25 17:54

    北農限快篩陰證明入場 黃珊珊：下週全面PCR檢測
    政治今日熱門
    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導
    2021/06/26 12:42

    「移工便當」登國際媒體 曾玟學籲縣府落實督導

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆
    2021/06/26 09:42

    才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲
    2021/06/26 07:40

    曾起草防暴三法 前監委高鳳仙過世享壽66歲

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動
    2021/06/26 08:46

    傳百名台灣人出席中共百年黨慶 陸委會：不得參加傷害主權活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播