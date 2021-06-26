才酸AZ疫苗卻爆5月插隊施打 張顯耀臉書被灌爆

前立委張顯耀（見圖）被爆已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，義大醫院也證實已為張顯耀打疫苗；諷刺的是，張顯耀25日上午才發文酸「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，沒想到卻早已施打AZ疫苗，「口嫌體正直」的行為也遭網友灌爆其臉書。（資料照）

2021/06/26 09:42

首次上稿 06/25 23:07

更新時間 06/06 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委黃昭順日前才被踢爆特權施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，沒想到今（25日）又爆出，前立委張顯耀已於5月28日到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，義大醫院也證實已為張顯耀打疫苗。諷刺的是，張顯耀今才發文酸「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，沒想到卻早已施打AZ疫苗，「口嫌體正直」的行為也遭網友灌爆其臉書。

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有意參選高雄市議員的黃偵琳，25日晚間在臉書爆料張顯耀於5月28日違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗，痛批「國民黨你們到底有多害怕？一直插隊打疫苗！把第一線的防疫人員放在哪？張顯耀，難不成你也是藥師？」

對此，義大醫院聲明回應，「張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。」高雄市衛生局表示，將就此案進行調查，依法辦理。

由於張顯耀今才在臉書發文酸「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ」，因此他被爆特權施打疫苗更引發大批網友不滿，留言灌爆臉書痛批「嘴巴說不要，身體倒是很誠實啊！」、「有夠丟臉 請部要在秀下限了 最好你都不要打 留著打科興」、「你有骨氣點就不要打AZ疫苗啊。真的是差勁啊」、「說這些疫苗是乞丐，你自己打了，笑死。#黃昭順跟丁守中都比你有用」、「要不要臉啊你」、「為什麼嫌AZ不好又打AZ?有點恥度可以嗎」、「黑疫苗是工作，偷打疫苗是生活 很會喔」、「外交成果，特權插隊，你就是疫苗小偷」。

截至25日晚間10點半，張顯耀最新一篇臉書留言已突破1600則留言，目前持續增加中。民進黨立委王定宇也發文諷刺，國民黨大聲嚷嚷要查「特權打疫苗的人」，但目前捉到的都是國民黨權貴爽用「特權疫苗」；國民黨一面嫌棄AZ疫苗，可是國民黨權貴打的都是AZ疫苗！這個黨弄的大家好混亂喔！

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