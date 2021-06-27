中央開放施打疫苗殘劑 各縣市接種規定一次看（不斷更新）

中央疫情指揮中心6/25宣布開放殘劑開打，年滿18歲的國民可向地方政府洽詢接種方法。（資料照）

2021/06/27 17:28

首次上稿 06/25 20:35

更新時間 06/27 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心6/25宣布開放各醫療院所將每天最後一瓶疫苗開放給目前序列外的人員施打，以下為本報彙整各縣市如何施打殘劑措施的相關資訊，供讀者參考。

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什麼是殘劑？

禾馨新生婦幼診所兒科主治醫師陳映庄解析，殘劑主要來源為兩種，第一種是，一瓶疫苗可打10人，若只打9人則會有1劑殘劑可打；第二種則是，10人施打後瓶中若有剩餘殘劑，利用高超技巧抽取達1人份量就可提供施打，「但限量是殘酷的，可遇不可求」。

中央流行疫情指揮中心

莫德納疫苗7/1起配發106萬劑 開放一至八類對象接種

開放18歲以上國人打殘劑 指揮中心：單位需公告接種作業與候補名單

為了避免疫苗的浪費，也因為疫苗開瓶後保存期限只有6小時，中央疫情指揮中心6/25宣布，針對尚未開放類別的接種對象，每天殘劑的最後1瓶開放18歲以上的民眾接種登記，但需要在同意書上註記剩餘劑量使用者，且注射完成後要將資料上傳到全國疫苗接種系統。

指揮官陳時中表示，由地方政府或透過鄰里長進行通知或預約，也就是交給地方政府全權處理。

台北市

中央開放疫苗殘劑施打 北市居民可自行至鄰近院所登記

台北市授權給各醫療院所自行處理殘劑，院所附近有意願民眾可登記，再由院所通知施打、並上傳系統，不須統一預約。

新北市

疫苗殘劑開放施打 新北民眾可直接向233處接種單位登記

新北市共有233處接種地點，包括27家醫院、29區衛生所及177家合約診所，開放第1到第10類公費接種對象及18歲以上民眾，請民眾直接向接種單位候補登記。

桃園市

桃市開放18歲以上登記預約疫苗殘劑 但須依序候補

桃園市合約院所與衛生所通知登記預約的18歲以上民眾前來施打。

台中市

台中架設疫苗「殘劑地圖」網路預約 接到電話須30分鐘內報到

台中市架設「台中市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗殘劑施打資訊網」，訂28日正式上線，依疫苗數量，在接種殘劑前2日公告接種殘劑地點，前一日開放網路預約並亂數排序，施打當日視實際殘劑量電話通知接種者，接到電話者必須30分鐘到場完成報到後即接種。

疫苗殘劑開放施打 中市府公布候補原則

中市各接種點將公告「殘劑」候補名單登記方式，並依序開放接種，第一優先為中央所公告「7至10類公費疫苗接種對象」、第二為18歲以上民眾等其他對象。

台南市

台南疫苗殘劑使用 黃偉哲：依中央開放順序類別接種

台南市造冊時即已涵蓋具相對優先順位的備用名單，遇到殘劑即主動通知前來接種。

高雄市

高雄市公布殘劑施打原則 65歲以上長輩優先

以65歲以上長輩及1至7類公費對象為優先，合約醫院及診所，由接種單位自行安排通知，社區及大型接種站則依列冊順序通知接種。

基隆市

中央開放殘劑施打 林右昌：實務上幾乎不會有殘劑

基隆市依照中央原規定第8到第10類造冊人員優先候補施打。

新竹縣

疫苗殘劑怎麼施打？新竹縣交由各合約醫療院所自行判斷

新竹縣交由各合約醫療院所自行判斷。

新竹市

竹市疫苗殘劑怎麼打？ 統一控管造冊通知

新竹市由市府統一統計各站剩餘劑量，通知名冊上符合資格者前來。

苗栗縣

苗栗縣內18鄉鎮市衛生所及醫院接種站有地域分布及城鄉差距，因此，衛生局給予各接種站可自行定訂因地制宜的預約方式。

彰化縣

動作快！彰化縣疫苗殘劑65歲以上優先 已有2650人跟診所預約

彰化縣65歲以上對象都可預約施打。

南投縣

一張表看懂南投殘餘疫苗接種機制

南投縣政府特別製作殘餘疫苗候補機制圖表讓民眾了解，指出除依中央規定須當日接種最後一瓶疫苗開瓶後仍有剩餘量時才受理候補接種外，南投縣的做法係由有意願接種殘餘疫苗民眾向縣內59家接種疫苗合約醫療院所登記候補。

疫苗殘劑開放施打 南投縣可向59院所就近登記

南投縣目前有59間醫療院所可施打疫苗，民眾即起可向相關院所登記，殘劑開放1至6類以外對象施打，18歲以上就可接種。

雲林縣

疫苗殘劑施打 雲縣開放民眾向28家醫療院所預約申請

雲林縣有意願施打民眾，包括尚未開放公費對象，其他18歲以上有意接種對象，向28家合約醫療院所預約申請。

嘉義縣

嘉縣殘劑使用採預約制 醫院6/28起受理

嘉義縣下週一（28日）起，將由各醫療院所開放預約並依序通知施打，另將預約名單及施打狀況公開於網站及醫療院所明顯處。

嘉義市

武漢肺炎疫苗殘劑使用 嘉市將依中央公費施打順序

嘉義市疫苗施打採預約方式，依造冊施打嚴格管控，殘劑開放順序依中央流行疫情指揮中心公布之公費疫苗施打順序接種。

屏東縣

屏縣疫苗殘劑如何預約？ 縣府：本批疫苗已全部打完

屏東縣政府25日表示，疫苗已全部施打完畢沒有殘劑，中央後續撥補疫苗大量接種時，屏縣府會視需要，公布殘劑預約機制。

宜蘭縣

非公費對象可打殘劑！宜蘭縣6/25下午4點開放預約

宜蘭縣25日下午各衛生所開放電話預約，每通電話限2位，每所以150名為限，以1個月範圍建立名單。至於醫療機構的殘劑，保留給第1線醫護人員的同住家屬，由機構自行安排。

花蓮縣

花蓮疫苗殘劑採當天現場預約 每站最多受理7人預計7/3實施

花蓮縣府公布施打殘劑辦法，年滿18歲以上均有機會接種，但每天採當日一早現場預約，每站以7名（6名正取、1名候補）為限，接種人數由當日殘劑而定。18歲以上民眾每日一早可帶身分證、健保卡至接種站現場預約，預計7月3日後實施。

台東縣

台東縣政府說明，施打疫苗採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，無剩餘殘劑問題。

澎湖縣

澎湖縣採預約制，殘劑情況較少，如有人臨時未報到，衛生所會通知符合資格的對象遞補。

金門縣

金門醫院網路候補登記 合約診所電話預約為主

金門縣衛生局表示，各合約院所中，除衛福部金門醫院採網路候補登記，其餘配合上班時間以電話及現場預約。

連江縣

連江縣政府表示，會依照中央做法同步實施。

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中央疫情指揮中心公布疫苗殘劑接種候補機制。（指揮中心提供）

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