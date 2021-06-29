台大醫院今起全員回院上班 開放COVID-19疫苗殘劑預約

台大醫院醫護接種武肺疫苗比例達99%，今起全員回院上班，回應病患需求並充實疫苗接種人力。 （記者邱芷柔攝）

2021/06/29 11:26

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續降溫，國內醫院龍頭台大醫院今（29日）起召回居家上班同仁，恢復全員回院上班。

台大醫院表示，全院醫護接種武肺疫苗比例達99%，在持續落實防疫措施下，決定將因應疫情而居家上班的同仁召回，回應病患需求，並充實疫苗接種人力。

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台大醫院發言人王亭貴指出，配合政府防疫政策，院方採分流並視各科別需求，原則採1/3人員居家上班，即起恢復全員回院後，除持續相關防疫措施，包括針對高風險科別如急診室等定期篩檢外，也會對同仁做健康監測。

台大醫院統計，原本門診每日約有8、9千人，現在約2千人，手術的部分則剩下1成；院方指出，有許多確診罹癌患者需要進行放療，另有需要手術病患，都焦急等待，因此在持續落實防疫措施的前提下，陸續恢復服務。

此外，台大醫院也從今天開始開放年滿18歲民眾，登記COVID-19疫苗殘劑接種，候補期間為6月29日至7月3日，台大醫院也預定每週五12點開放次週名額，每次開放60名。

院方指出，配合政府提供的疫苗數量，最大量每天可協助施打2100人次，因應殘劑接種政策，今天也正式開放預約，將以每日最後一瓶疫苗殘劑數量，依照登記順序電話通知，接到通知者須於30分鐘內抵達該院接種地點報到，未到者視同放棄且登記名額無法保留。

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台大醫院今天發布開放COVID-19疫苗殘劑接種登記消息。（翻攝自台大醫院臉書）

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