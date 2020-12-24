遭綠委反酸真正雙標黨 藍委嗆「放屁」、衝台前叫囂

立法院院會24日處理萊豬9項行政命令及相關議案，國民黨立委於議場前高喊「全民拒吃瘦肉精、萊豬直送民進黨」口號抗議。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 16:41

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午將表決攸關萊豬進口的9項行政命令，表決前程序發言，兼任國民黨主席的立委江啟臣播放蔡總統2009年出席「反毒牛反出賣反欺騙大遊行」，指蔡總統過去反瘦肉精卻昨是今非，沒有誠信，應該負責、道歉，並高喊3次「下台！」未料遭民進黨團書記長莊瑞雄反酸過去開放美牛後從未想過修法，民進黨立委郭國文也痛批，國民黨團38位成員有14人過去曾就開放美牛投贊成票，真正的雙標黨就是國民黨，引發國民黨立委上前叫囂，還有人痛罵「放屁」，現場亂成一團。

江啟臣痛斥，在此時刻最想聽一個人講話，就是蔡總統，可是請她到國會報告、邀請辯論，她都不肯，江也播放蔡英文2009年參與「反毒牛反出賣反欺騙大遊行」，指控蔡總統過去批評政府處理瘦肉精時不跟人民商量，沒跟國會、在野黨商量，更沒有告訴社會大眾要談什麼、做什麼，這種政府是不透明、欺負民眾的，如今蔡總統卻1人決定開放萊豬，沒有談判就開放，不是無能就是吃人夠夠，請問她的誠信在哪？沒有誠信的總統，應該負責、道歉、下台下台下台！

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莊瑞雄隨即上台酸說，江啟臣演這一幕讓人非常感慨，蔡總統當時是反狂牛症，國民黨卻將字幕改成瘦肉精，國民黨顛倒過去歷史還不夠，連資料都要造假，非常可惜，2012年立院表決美牛進口，當時江啟臣也投贊成票，現在要蔡總統道歉，自己要不要先道歉，引發國民黨立委在台下叫囂「牛豬分離有做到嗎？」

莊瑞雄持續表示，如果國民黨真的在乎民眾健康，2012年開放美牛後，也沒看過他們說要修改學校衛生法，被台下國民黨立委罵「放屁」，但他繼續說，國民黨的表現就是義和團，民進黨必須遵照國際規範，為所有人民的食安把關，朝野應該共同要求政府落實美豬管理措施，今天民進黨做了這些把關，過去國民黨又做到什麼？並指著江啟臣說「你當年也是共犯」，獲得民進黨立委鼓掌。

郭國文說，那場反毒牛遊行，是因為當時英國、日本、美國有狂牛症，受邀出席的時任民進黨主席蔡英文當時講這句話，是因為蘇起簽訂台美牛肉議定書未告知國內，那時馬英九不止要開放美牛，還要開放絞肉、帶骨牛肉、內臟，毫無條件大幅度開放，強行想在立法院通過的人，除了江啟臣同意，包含楊瓊瓔、賴士葆，所有現在國民黨團38位成員就有14人投贊成票，真正的雙標黨就是國民黨；結果郭國文話還沒說完，一群國民黨立委衝上前叫罵，在郭身邊舉「騙」字牌，現場一度混亂。

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