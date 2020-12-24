為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭綠委反酸真正雙標黨 藍委嗆「放屁」、衝台前叫囂

    立法院院會24日處理萊豬9項行政命令及相關議案，國民黨立委於議場前高喊「全民拒吃瘦肉精、萊豬直送民進黨」口號抗議。（記者羅沛德攝）

    立法院院會24日處理萊豬9項行政命令及相關議案，國民黨立委於議場前高喊「全民拒吃瘦肉精、萊豬直送民進黨」口號抗議。（記者羅沛德攝）

    2020/12/24 16:41

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午將表決攸關萊豬進口的9項行政命令，表決前程序發言，兼任國民黨主席的立委江啟臣播放蔡總統2009年出席「反毒牛反出賣反欺騙大遊行」，指蔡總統過去反瘦肉精卻昨是今非，沒有誠信，應該負責、道歉，並高喊3次「下台！」未料遭民進黨團書記長莊瑞雄反酸過去開放美牛後從未想過修法，民進黨立委郭國文也痛批，國民黨團38位成員有14人過去曾就開放美牛投贊成票，真正的雙標黨就是國民黨，引發國民黨立委上前叫囂，還有人痛罵「放屁」，現場亂成一團。

    江啟臣痛斥，在此時刻最想聽一個人講話，就是蔡總統，可是請她到國會報告、邀請辯論，她都不肯，江也播放蔡英文2009年參與「反毒牛反出賣反欺騙大遊行」，指控蔡總統過去批評政府處理瘦肉精時不跟人民商量，沒跟國會、在野黨商量，更沒有告訴社會大眾要談什麼、做什麼，這種政府是不透明、欺負民眾的，如今蔡總統卻1人決定開放萊豬，沒有談判就開放，不是無能就是吃人夠夠，請問她的誠信在哪？沒有誠信的總統，應該負責、道歉、下台下台下台！

    莊瑞雄隨即上台酸說，江啟臣演這一幕讓人非常感慨，蔡總統當時是反狂牛症，國民黨卻將字幕改成瘦肉精，國民黨顛倒過去歷史還不夠，連資料都要造假，非常可惜，2012年立院表決美牛進口，當時江啟臣也投贊成票，現在要蔡總統道歉，自己要不要先道歉，引發國民黨立委在台下叫囂「牛豬分離有做到嗎？」

    莊瑞雄持續表示，如果國民黨真的在乎民眾健康，2012年開放美牛後，也沒看過他們說要修改學校衛生法，被台下國民黨立委罵「放屁」，但他繼續說，國民黨的表現就是義和團，民進黨必須遵照國際規範，為所有人民的食安把關，朝野應該共同要求政府落實美豬管理措施，今天民進黨做了這些把關，過去國民黨又做到什麼？並指著江啟臣說「你當年也是共犯」，獲得民進黨立委鼓掌。

    郭國文說，那場反毒牛遊行，是因為當時英國、日本、美國有狂牛症，受邀出席的時任民進黨主席蔡英文當時講這句話，是因為蘇起簽訂台美牛肉議定書未告知國內，那時馬英九不止要開放美牛，還要開放絞肉、帶骨牛肉、內臟，毫無條件大幅度開放，強行想在立法院通過的人，除了江啟臣同意，包含楊瓊瓔、賴士葆，所有現在國民黨團38位成員就有14人投贊成票，真正的雙標黨就是國民黨；結果郭國文話還沒說完，一群國民黨立委衝上前叫罵，在郭身邊舉「騙」字牌，現場一度混亂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院今審萊豬案 將戰到午夜
    2020/12/24 05:30

    立院今審萊豬案 將戰到午夜
    立法朝野決議不重複發言 明力拚午夜12點前審完萊豬
    2020/12/23 16:38

    立法朝野決議不重複發言 明力拚午夜12點前審完萊豬

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    萊豬案明表決 警架大型拒馬備戰
    2020/12/23 05:30

    萊豬案明表決 警架大型拒馬備戰
    蘇揆喊話：社會將看見我們是正確的
    2020/12/23 05:30

    蘇揆喊話：社會將看見我們是正確的

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例
    2020/12/23 17:49

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

    口罩產線捐贈案變調 捷克媒體：台廠改變了主意
    2020/12/23 18:01

    口罩產線捐贈案變調 捷克媒體：台廠改變了主意

    高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆
    2020/12/23 18:53

    高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播