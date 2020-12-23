萊豬案明表決 警架大型拒馬備戰

立法院院會明表決萊豬進口的行政命令，警方在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

2020/12/23 05:30

國民黨動員群眾到場 朝野對峙情勢緊繃

〔記者彭琬馨、林良昇、陳鈺馥／台北報導〕立法院院會明天將處理攸關萊豬進口的九項行政命令及兩項法案，將上演表決大戰，朝野黨團均甲動備戰，加上國民黨發動力擋萊豬的場外群眾運動，警方昨凌晨在立院周邊架起大型拒馬層層戒備，朝野對決情勢緊繃。

柯建銘：記名表決直球對決 絕不閃躲

立院今將針對明天院會議程再進行朝野協商。民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，依國民黨團主張發言的方式，法案加行政命令就要花二十小時，明天一定處理不完，國民黨應先想清楚要怎麼做，民進黨團會以記名表決方式直球對決，絕不閃躲。

請繼續往下閱讀...

國民黨團今傍晚起，發出四十八小時的甲級動員，黨籍立委將參與在立法院外舉辦的「反萊豬民主晚會」，守夜至廿四日。警方已在立院周邊架起大型拒馬戒備，防止失控群眾攻入立法院。

立法院會明將處理攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」等兩項修法草案與九項行政命令。前者有九條、後者有二十條須逐條表決；至於九項行政命令，朝野立委的提案及附帶決議共高達一二九案。

由於國民黨團先前協商時主張，行政命令與修法草案連同附帶決議，只要有提案就發言一次，國民黨團總召林為洲甚至提出應依政黨比例推派發言人數，朝野無共識，今將針對明日議程二度協商。

柯建銘說，學校衛生法與食安法已有很多版本，加上九項行政命令，依照國民黨提出政黨比例推派發言人數計算，光處理就要花上二十小時，當天一定處理不完。此外，還有針對行政命令提出的一二九項附帶決議，宣讀加處理粗估需耗費三小時。

明天議程還有得喬 立院今朝野協商

國民黨人士表示，在議場內，國民黨立委預計逐條發言、表決，立院周邊則安排直播議場內畫面，逐一點名投下贊成票的「萊委」，並每小時由國民黨前主席馬英九等人率隊繞行立院聲援。因要讓表決留下紀錄，議場內的國民黨立委會讓議事正常進行，估計明天傍晚應就可以處理完畢。

柯建銘強調，明天最沒資格參加繞行的就是馬英九，國民黨的論述陷入不可逆的危機；更不該義和團化，站在美國的對立面。他呼籲民進黨團應團結一致，此戰為中途島之戰，終局之戰則為明年八月的反萊豬公投，「一關一關來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法