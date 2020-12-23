為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    萊豬案明表決 警架大型拒馬備戰

    立法院院會明表決萊豬進口的行政命令，警方在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    立法院院會明表決萊豬進口的行政命令，警方在立院周邊架設多層拒馬、大型鐵架。（記者陳鈺馥攝）

    2020/12/23 05:30

    國民黨動員群眾到場 朝野對峙情勢緊繃

    〔記者彭琬馨、林良昇、陳鈺馥／台北報導〕立法院院會明天將處理攸關萊豬進口的九項行政命令及兩項法案，將上演表決大戰，朝野黨團均甲動備戰，加上國民黨發動力擋萊豬的場外群眾運動，警方昨凌晨在立院周邊架起大型拒馬層層戒備，朝野對決情勢緊繃。

    柯建銘：記名表決直球對決 絕不閃躲

    立院今將針對明天院會議程再進行朝野協商。民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，依國民黨團主張發言的方式，法案加行政命令就要花二十小時，明天一定處理不完，國民黨應先想清楚要怎麼做，民進黨團會以記名表決方式直球對決，絕不閃躲。

    國民黨團今傍晚起，發出四十八小時的甲級動員，黨籍立委將參與在立法院外舉辦的「反萊豬民主晚會」，守夜至廿四日。警方已在立院周邊架起大型拒馬戒備，防止失控群眾攻入立法院。

    立法院會明將處理攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」等兩項修法草案與九項行政命令。前者有九條、後者有二十條須逐條表決；至於九項行政命令，朝野立委的提案及附帶決議共高達一二九案。

    由於國民黨團先前協商時主張，行政命令與修法草案連同附帶決議，只要有提案就發言一次，國民黨團總召林為洲甚至提出應依政黨比例推派發言人數，朝野無共識，今將針對明日議程二度協商。

    柯建銘說，學校衛生法與食安法已有很多版本，加上九項行政命令，依照國民黨提出政黨比例推派發言人數計算，光處理就要花上二十小時，當天一定處理不完。此外，還有針對行政命令提出的一二九項附帶決議，宣讀加處理粗估需耗費三小時。

    明天議程還有得喬 立院今朝野協商

    國民黨人士表示，在議場內，國民黨立委預計逐條發言、表決，立院周邊則安排直播議場內畫面，逐一點名投下贊成票的「萊委」，並每小時由國民黨前主席馬英九等人率隊繞行立院聲援。因要讓表決留下紀錄，議場內的國民黨立委會讓議事正常進行，估計明天傍晚應就可以處理完畢。

    柯建銘強調，明天最沒資格參加繞行的就是馬英九，國民黨的論述陷入不可逆的危機；更不該義和團化，站在美國的對立面。他呼籲民進黨團應團結一致，此戰為中途島之戰，終局之戰則為明年八月的反萊豬公投，「一關一關來」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門
    巧合緣分！立委莊競程今天生日 5位助理都是12月生
    2020/12/22 08:46

    巧合緣分！立委莊競程今天生日 5位助理都是12月生

    中國每月對台網攻逾3千萬次 廖宏祥：台灣有權在網路戰行使自衛權
    2020/12/22 09:00

    中國每月對台網攻逾3千萬次 廖宏祥：台灣有權在網路戰行使自衛權

    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方
    2020/12/22 09:19

    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方 影片

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）
    2020/12/22 11:59

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播