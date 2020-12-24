立院今審萊豬案 將戰到午夜

國民黨原訂昨晚舉辦「守護食安之夜」活動，因憂群聚感染取消，但立委依然在立院外守夜，許多支持民眾帶著標語道具到場聲援。（記者朱沛雄攝）

2020/12/24 05:30

朝野協商決議 逐條討論時不發言 避免議事冗長

〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕立法院院會今天將表決萊豬九項行政命令及相關議案，原本劍拔弩張的朝野對峙，經協商後取得共識，決議包括逐條討論時不發言等，避免議事冗長，萊豬案預計在午夜十二時前完成審查。國民黨團總召林為洲說，取消原訂「繞行立法院」活動，回歸院內攻防，留下表決紀錄；民進黨團總召柯建銘也表態會以記名表決直球對決，可接受的條文能不表決直接通過。

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攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」分別有九條、二十條需逐條表決；至於九項行政命令，朝野立委提案及附帶決議共高達一二九案，由於國民黨團先前主張，只要提案就發言一次，但議事處預估，光是宣讀、表決就需要十七小時，難以在今天午夜十二時以前完成，因此立法院長游錫堃昨為此再次召集協商。

由於台灣近日出現武漢肺炎疫情破口，朝野都同意防疫優先，昨天經協商後決議，今日上午十時依序處理「學校衛生法部分條文修正草案」、「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」，以及九項攸關萊豬、三十月齡以上美牛的行政命令與附帶決議，預計午夜十二時前能完成審查，朝野也做好挑燈夜戰的準備。

為節省院會時間，朝野決議，廣泛討論時，各案分別由時力黨團推派二人、民眾黨團推派二人、國民黨團推派四人、民進黨團推派五人，輪流交叉發言，每人三分鐘；逐條討論時均不發言，九項行政命令則合併發言且不重複發言，各黨團也同意不提出重付表決和點名表決。

柯建銘日前已預告，會以記名表決方式直球對決，昨協商時也表示，朝野要在短時間說服彼此的可能性不高，民進黨團今早會開黨團大會討論相關附帶決議等，「可以接受我們會接受，到時候就不表決了」。

林為洲受訪表示，今天上午黨團大會後將集體進場、適當表達訴求，但會確保議事順利進行，一定要留下表決紀錄，讓國人知道誰對進口萊豬投下贊成票。林也預告，萊豬議題是長久戰，要延長戰線到明年的公投連署，將體現人民意志，力拚在八月底投票過關。

憂群聚感染 國民黨取消動員

由於國內出現武漢肺炎本土案例，國民黨決定取消今日在立法院周邊的反萊豬集會，昨晚與民團舉辦的晚會，也改為線上直播，現場仍有百位民眾自發參加。上台的民團成員數度質疑國民黨放棄動員，是因黨主席江啟臣與美國在台協會台北處長酈英傑密會「被摸頭」。江則強調，他遇到ＡＩＴ官員、之前遇過處長，都明講國民黨反對萊豬的立場，「遊行辦那麼大，這立場夠清楚了沒？」

民眾黨團昨則指責執政黨完全否決在野黨提出的修法方向及可執行事項，要求廢止行政命令，並記名表決。

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