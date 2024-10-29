推拿師任中市民政顧問被爆網PO情色文字 鄭照新：若屬實就解聘

市議員施志昌指一位推拿師在網路PO腥羶色文字，還擔任民政顧問，要求市府解聘。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 19:20

首次上稿 14:35

更新時間 19:20

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕民進黨中市議員施志昌今日在市議會痛批，一位孫姓推拿師近日於網路PO出推拿照片，但卻PO上不雅文字引發爭議，而此人擔任市府的民政顧問、鄰長、學校講師，甚至還得今年好人好事代表，痛批市府在聘用時難道都不用篩選？

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推拿師斥造謠︰被拍的是認識的客人

孫姓鄰長說，這是造謠，被拍的是認識的客人，旁邊是太太與徒弟，他把影片放到thread，行銷衝流量，一時忘了設隱私，有網友截圖放到網路爆紅又罵我意淫，但這根本沒有的事，根本是幻想、起閧，對於自己影片上面的貼文，他反問這有什麼問題嗎？他強調自己是守望相助隊、清潔隊志工，熱心公益、捐贈鄉里，當選好人好事及鄰長服務，也有良民證，為什麼要把私人工作扯在一起，對於網友惡意留言，他也會截圖留存，不排除提告。

台中市副市長鄭照新表示，目前不清楚此案，若真有涉及性騷，可能會解聘。

施志昌表示，有一位做傳統整復推拿的孫姓推拿師，在網路上PO出他服務的顧客，畫面極盡腥羶色，並加上噁心言論，諸如賺到「視覺＋聽覺」、「我愛黑絲」，下面有人留言「手臂鬆了，下面硬了」等噁心的留言，他還會助長這些性騷擾的言論，最近遭到許多民眾反彈，孫姓推拿師也關閉個人社群網頁。

施志昌指出，經調查此人竟是台中市政府的民政顧問、而且還是北區的某里的鄰長，甚至得了今年的好人好事代表社會教育類，痛批市府聘請民政顧問的標準是什麼？據了解此人是燕友後援會北區分會組長，因此市府聘他當民政顧問？如此行徑是不是應該解聘？

另外，有一單位的好人好事代表頒獎，指導單位也有教育局，施志昌質疑教育局對好人好事標準何在？是不是應該收回獎項？

施志昌指出，據了解此人將會在某國中擔任講師，家長相當擔心，要求教育局應該審視講師的資格。

教育局長蔣偉民表示，此獎項是民間團體辦理，非市府所頒發。而孫姓推拿師是否擔任學校講師，目前沒收到訊息，還需要調查。（15:15更新）

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