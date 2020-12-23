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    立法朝野決議不重複發言 明力拚午夜12點前審完萊豬

    立法院會明天表決萊豬進口相關行政命令議案，可望在24日午夜12點前完成審查。（資料照）

    立法院會明天表決萊豬進口相關行政命令議案，可望在24日午夜12點前完成審查。（資料照）

    2020/12/23 16:38

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院會明天將表決萊豬進口相關行政命令議案，立院今天針對明天院會議程朝野協商，最終各黨團決議不重複發言、取消逐條討論發言，不提出重付表決及點名表決之提議，預估能省下5小時，可望在24日午夜12點前完成審查。民進黨團總召柯建銘也表示，明將召開黨團會議討論各黨團附帶決議，可以接受的條文就不表決直接通過。

    由於國民黨團先前協商時主張，行政命令與修法草案連同附帶決議，只要有提案就發言一次，國民黨團總召林為洲甚至提出應依政黨比例推派發言人數，朝野無共識，但議事處預估宣讀、表決總計需要17小時，即使將附帶決議的宣讀、表決延至週五，也還需要約13小時，可能很難在明天24時前完成，因此再次召集協商。

    經討論後，游錫堃裁示，「學校衛生法部分條文修正草案」、「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」廣泛討論時，各案分別由時代力量黨團推派2人、民眾黨黨團推派2人、國民黨黨團推派4人、民進黨黨團推派5人，輪流交叉發言，每人發言時間為3分鐘；逐條討論時，各黨團均不發言，各保留條文依時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序處理。

    衛福部及農委會函為修正「動物用藥殘留標準」等行政命令共9案將合併發言，且不重複發言，上述各案黨團版本處理完畢，再進行各案之附帶決議。

    此外，各黨團同意處理議案時，不提出重付表決及點名表決之提議，於「學校衛生法部分條文修正草案」、「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等2案完成院會處理程序後，由各黨團各推派1人發言；行政命令9案完成院會處理程序後不發言，預估10.5小時可以完成。

    柯建銘也表示，要在簡短時間說服彼此的可能性不高，民進黨團明天會召開會議討論相關附帶決議等，「可以接受我們會接受，就不表決了」，現在在這邊爭也是傷感情，大家就回去練口才吧。

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