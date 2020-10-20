若中共不承認中華民國 林為洲：兩岸斷絕沒什麼好講

立法院國民黨團總召林為洲。（記者謝君臨攝）

2020/10/20 09:48

〔記者謝君臨／台北報導〕兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會情蒐，遭阻擋時竟動粗，導致我方人員輕微腦震盪送醫。對此，立法院國民黨團總召林為洲今表示，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕啦，沒什麼好講」，變敵國，我們將尋求更多外援支持台灣，兩岸穩定是要靠彼此。

針對我外交人員遭襲事件，林為洲指出，「我們譴責中共，在我們的國慶酒會，我們租的場地，畢竟是我們的場地，你來不禮貌，不管怎樣，先動手就是不對，哪有可能自己鬧場，不可能，這是國慶、國家的面子，我們一定讓他歡欣鼓舞，喜氣洋洋，對於中方來這邊鬧事，我們給予譴責。」

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林為洲說，對岸回稱台灣沒有外交人員，我們雖然和斐濟沒有邦交，但有外交人員，如果對岸完全不承認中華民國的存在，「那兩岸斷絕啦，沒什麼好講」，如果連這個都不承認，變敵國，我們將尋求更多外援支持台灣，兩岸穩定是要靠大家彼此，台灣這邊要求承認，一中有中華民國的訴求和主張。

針對外交部部分，林為洲說，可以看出有難言之隱，畢竟人在屋簷下，我們有代表處，但沒有邦交，國慶酒會被鬧場且還有人受傷，牽涉到國家最重要的慶典，這麼大的事情，不只是面子問題，而是尊嚴問題，「我覺得外交部太軟弱，雖然我們知道他有一些壓力」，但還是可以透過各種方式。

林為洲表示，此事是外媒先報導，有必要檢討，國民黨團將要求外交及國防委員會的召委，排定外交部長進行專案報告。

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