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    自由日日shoot》流氓上門鬧事 為何多日未聲張？ 立委群情激憤 促政府嚴肅處理

    兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻擋時竟動粗使我外館人員受傷。（取自斐濟代表處網站）

    兩名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻擋時竟動粗使我外館人員受傷。（取自斐濟代表處網站）

    2020/10/20 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交人員八日闖入我駐斐濟代表處國慶酒會施暴，導致我外館人員受傷，但當地駐館與外交部直到外媒十九日報導才被動說明此事。外交部政次曾厚仁昨在立院答詢時坦言，斐濟受到中國政府很大壓力，斐國目前界定為外交偶發事件，希望淡化處理，「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是還在討論方法，盼不損及台斐關係。

    外交部：中國施壓 斐濟盼淡化處理

    朝野立委關切斐濟暴力案件，忿忿不平，齊聲要求嚴肅處理、加強維安。民進黨立委蔡適應、趙天麟和國民黨立委陳以信質詢時問及，為何事發超過十天，當地駐館沒有發布新聞、官網沒有相關說明、外交部也沒有主動譴責此案？

    曾厚仁一開始答詢時表示，斐方認為此事非常敏感，我方還在與當地警方及外交部釐清細節，尊重斐濟方面的處理，想等所有事情都清楚再公開。外交部亞太司長曾瑞利補充，因雙方推擠都有受傷，現場錄影機又剛好沒照到發生衝突的角落，所以斐濟警政署、外交部將此事界定為偶發事件，希望能淡化處理。

    陳以信強調，此案涉及國格，「不是他們說怎麼樣就怎麼樣」，中國的行為應該譴責，且也損害台灣與斐濟的關係，賓客成為中國蒐證對象、讓賓客很不舒服，提醒外交部在國家立場上審慎處理。

    曾厚仁在趙天麟質詢時才進一步揭露，斐濟政府受到來自中國很大的政治壓力，我們人員受傷，外交部不會故意淡化處理，「我們部長的態度，委員也都很清楚」。曾厚仁說，這件事情敏感複雜，斐濟方面希望低調幫我方爭取權益。「我們知道把這口氣嚥下來是不對的」，只是內部還在討論，如何用最好的方式表達，不損及我們和斐濟的關係。

    盼以最好方式 勿損及台斐關係

    斐濟官方態度自警政發言人奈索羅發言也可見一斑。奈索羅昨回應，警方正與斐濟外交部合作處理此案；中國大使館報案，稱中方人員試圖進入活動地點時遭台北辦事處人員毆打，但警方未收到台灣方面的報案。

    外交部發言人歐江安則表示，我方已向斐濟警方報案，提具人證及物證，盼釐清事實，以正視聽。

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