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    首頁　>　社會

    涉收中國資金捏造總統大選假民調 記者、學者二審逆轉遭判刑

    自稱民調專家的退休學者蘇雲華，被控與記者林獻元捏造不實總統大選民意調查，二審認定構成反滲透法，圖為他一審出庭時強調「我一塊錢都沒收」。（資料照，記者張瑞楨攝）

    自稱民調專家的退休學者蘇雲華，被控與記者林獻元捏造不實總統大選民意調查，二審認定構成反滲透法，圖為他一審出庭時強調「我一塊錢都沒收」。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2025/02/26 12:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼記者與「指動新媒體傳播有限公司」負責人的林獻元，被台中地檢署指控於總統與立委選舉期間（2023年至2024年），與自稱是民調專家的退休副教授蘇雲華接受中共官方指示，收人民幣13萬餘元，捏造不實總統大選民意調查九次，觸犯反滲透法等罪名起訴；台中地院審理認定反滲透法不成立，改依違反總統副總統選罷法等罪名將林判刑8月，蘇判刑4月，皆可易科罰金，中檢上訴二審，高等法院台中分院大逆轉，認定觸犯反滲透法、總統副總統選罷法，今天改判林9月徒刑，蘇6月徒刑，皆褫奪公權2年，但宣告蘇緩刑2年，可再上訴。

    今天二審判決時，被告2人都沒有出庭聆聽判決。

    二審尚未公布改判的理由，不過，依據檢方起訴與一審判決，中檢是指控，二人接受國台辦發言人陳斌華等官員指示，由林收人民幣13萬餘元（台幣58萬餘元），捏造與發布不實總統大選民調9次，企圖影響大選，依反滲透法與總統副總統選舉罷免法第90條，意圖營利而傳播不實事項罪等罪名起訴。

    不過，台中地方法院一審卻認為，蘇承認犯行，林宣稱調整捏造民調數據沒有政治目的，只是受「好友」（陳斌華等中共官員）請託，讓國民黨侯康配數據好看，至於檢方指控收錢，是中國友人委託買茶壺等的款項，一審認定，檢方所指滲透林獻元的滲透來源是隸屬中共福建省委員會「海峽導報」的幹部林靖東，此人曾申請來台採訪，台灣未拒絕，另林獻元長期從事兩岸新聞採訪，與中國記者或官方新聞聯絡人、發言人（陳斌華）直接聯繫，交換資訊，並非不能理解或想像，難認受中共官方指揮。

    一審認為反滲透法部分不成立，但兩人企圖操作「棄保效應」，足以損害其他候選人及選民，不過，2023年11月24日之前製作的假民調，因候選人尚未登記完成而無罪，該日以後兩波假民眾，依總統副總統選罷法的傳播不實事項罪，判處林、蘇各6月、4月徒刑，褫奪公權各2年與1年，另外，林成立「指動新媒體傳播有限公司」時，因有資本額的下限，他向朋友借錢，審核成立後再把錢領出，觸犯公司法判刑3月，合併執行8月，皆可易科罰金。

    中檢不服判決上訴，高等法院台中分院大逆轉，認定觸犯反滲透法、總統副總統選罷法，改判林獻元9月徒刑，蘇華雲6月徒刑，皆褫奪公權2年，但宣告蘇緩刑2年，另外，林獻元觸犯公司法部分，判刑3月，與一審相同。

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