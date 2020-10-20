自由日日shoot》闖我斐濟雙十會場施暴 中國 打人喊救人 恥度無下限

中國外交人員對我外館人員施暴，竟稱是台灣人員對中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方受傷。（圖：取自亞太報告、美編合成）

2020/10/20 05:30

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕中國外交人員意圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會遭阻，竟對我外館人員施暴導致腦震盪。惟中國駐斐濟大使館昨大言不慚發布聲明，批相關報導「顛倒黑白」，謊稱「真相」是台灣人員對「正常執行公務」的中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方受傷。中國外交部發言人趙立堅更在例行記者會譴責台方「賊喊捉賊」、「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」。

中國竟稱台灣挑釁 致中方受傷

對於中國「打人喊救人」的無恥行徑，外交部發言人歐江安批評，中方企圖顛倒是非，混淆視聽。陸委會也反批，中國外交部慣以誣陷與混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。

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我駐斐濟代表處八日舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館兩名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員輕微腦震盪，所幸治療後已康復。中方人員事後遭斐濟警方強制帶離，卻誣指被我方人員攻擊。

中國駐斐濟大使館昨發布聲明指出，一些媒體報導內容，對中國使館工作人員的指責與事實完全不符，純屬顛倒黑白；真相是台北駐斐濟商務辦事處於十月八日在公共場合公然舉行所謂的「雙十國慶日」活動，嚴重違背了一中原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定，意在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。

中國大使館表示，當晚，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。中方已向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方徹查，並依法追究台方人員責任。

趙立堅也指出，斐濟政府長期堅持「一個中國原則」的正確立場，此起事件「台方是賊喊捉賊」，中方已要求斐濟依法追究台方人員，斐濟也回應會「妥善處理此事」。

我怒轟中國顛倒是非 混淆視聽

陸委會反擊，中華民國駐外館處在駐地舉行國慶活動，天經地義且行之有年，並未違反駐在國法律；中國駐斐濟使館人員粗暴干預，破壞當地社會秩序和法律，以非文明法治的惡劣行徑攻擊我駐外人員，刻意挑起兩岸的敵意和衝突，「我們予以強烈譴責」。

外交部長吳釗燮推文指出，強烈譴責中國不文明的暴力行為，並表示身為主權國家，台灣將會持續在全球各地舉行國慶酒會，「無懼威脅！」

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