中國駐斐濟使館扯「台灣挑釁」王定宇轟：瘋狗外交無恥！

中國外交官8日闖入我駐斐濟代表處舉辦的國慶晚會，意圖拍照蒐集賓客名單，還將我方人員毆打至輕微腦震盪，引起朝野一片譁然；對此，立委王定宇痛批，中國瘋狗外交的邏輯就叫做「無恥」。（圖取自駐斐濟代表處網站）

2020/10/19 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐斐濟大使館2名官員8日涉嫌闖入我駐斐濟代表處舉辦的國慶晚會，企圖拍照蒐集賓客名單，還將我方人員毆打至輕微腦震盪，消息曝光引起朝野一片譁然；立委王定宇痛批，中國「瘋狗外交」的邏輯就叫做「無恥」。

綜合媒體報導，2名中國外交人員8日企圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會情蒐，被阻擋還使用暴力，造成我方人員輕微腦震盪送醫；外交部今在立法院答詢表示，斐濟官方事發後受到中國政府施壓，目前界定成「外交偶發事件」，希望淡化處理。

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針對中國「戰狼」外交官施暴還反咬我方挑釁的行徑，王定宇在臉書發文怒嗆：「什麼叫『無恥』，定宇來為大家用『中國瘋狗外交』說明一下... 跑到別人的地方『被挑釁』，這個謊說的真高明啊！這已經是違反法律，台灣已經提告，而中國這種外交表現，就是野蠻、粗暴、不文明，根本是「瘋狗外交」！」

王定宇砲轟：「沒想到中國駐斐濟使館竟然說是『台灣挑釁，導致中國一名外交官受傷』。中國這回真的是...無恥到可笑了，中國二名人員跑到台灣辦理國慶酒會的現場「被挑釁」嗎？沒人邀請，中國二名人員自己跑到台灣辦理活動的地方『被傷害』嗎？『瘋狗』跑到別人家咬人，還怪別人挑釁喔！中國駐斐濟人員自己『主動』跑到『別人的地方』，然後怪別人挑釁，這種邏輯叫做『無恥』！」

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