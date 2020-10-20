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    自由日日shoot》欺凌台灣 中國惡行罄竹難書

    我駐斐濟代表處八日舉行國慶酒會，遭中方人員無禮鬧場。圖為我代表處代表黎倩儀在酒會中致詞。（取自斐濟代表處網站）

    我駐斐濟代表處八日舉行國慶酒會，遭中方人員無禮鬧場。圖為我代表處代表黎倩儀在酒會中致詞。（取自斐濟代表處網站）

    2020/10/20 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中共長期在國際場域打壓台灣，手法繁多，諸如操弄國際組織排除我方參與、逼迫國際企業與航空公司更改稱呼、施壓外國政府改變我外館名稱、威脅利誘各國政要或機構不與台灣來往、挖角友邦；或擅自將台灣作家、藝人列為中國籍等，罄竹難書。此次斐濟事件更由粗魯蠻橫升級到施行暴力，令人難以置信。

    中共惡形惡狀近期最為人所知的事件，是捷克參議院前議長柯佳洛原訂二月訪台、卻不幸猝死。媒體披露，中國以報復捷克企業為由威脅，柯佳洛遺孀更直言中國脅迫涉及家人安危，雙方曾有極不愉快的密談。更有甚者，繼任者捷克參院議長韋德齊繼承遺願訪台時，中國外長王毅仍出言威脅，引發歐洲各國聲援捷克。

    中國也滲透各大國際組織，操弄組織排除台灣參與。例如世衛組織（WHO）連年拒絕台灣參與年會，還荒謬稱我為台北與周邊地區；國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL）拒絕邀請我國參加；施壓東亞奧會（EAOC）取消原由我國台中市主辦的二○一九東亞青運；施壓國際鳥會解除與我國鳥會的夥伴關係等。

    此外，中國自二○一八年開始，直接點名至少四十四家外國航空公司，要求不得將台灣列為「國家」，否則將實施懲戒；中國也點名六十六家跨國企業，逼迫於網站更改對台稱謂。

    中國也持續挖角我邦交國，更在蔡政府上台後加強力度，利誘聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯等國與我斷交，使我邦交國數量降至十五國歷史低點。

    中國戰狼外交近兩年粗暴無理程度有增無減。去年我駐捷克代表汪忠一受邀出席捷克貿易工業部會議，中國駐捷克大使張建敏卻以捷克總統訪中行程要脅，迫使主辦單位委婉請汪忠一離席；去年我國廠商參與東協智慧城市展覽會，中國也因台灣館招牌有「經濟部」字樣，就施壓拆牌。

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