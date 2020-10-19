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    首頁　>　政治

    前嘉市副議長郭明賓賄選 提早1天報到發監

    前嘉市副議長郭明賓涉賄選被判刑定讞，今天下午提早向嘉義地檢署報到執行入監。（資料照，記者丁偉杰攝）

    前嘉市副議長郭明賓涉賄選被判刑定讞，今天下午提早向嘉義地檢署報到執行入監。（資料照，記者丁偉杰攝）

    2020/10/19 15:21

    ［記者丁偉杰／嘉義報導］曾任嘉義市副議長的前市議員郭明賓，因賄選案被判刑2年、褫奪公權7年定讞，嘉義地檢署原本傳喚郭於10月20日上午10點到案發監，但郭今天下午2點50分由家屬及律師陪同提早報到接受有期徒刑執行，檢方隨即開庭對郭進行訊問後，將對郭發監執行。

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