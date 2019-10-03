郭明賓賄選案外案 律師幫助偽證被判刑3月

2019-10-03 12:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕曾任嘉義市副議長郭明賓於去年競選議員連任期間涉及賄選案，嘉義地檢署偵辦期間查出「案外案」，樁腳邱姓婦人、李姓律師、張姓、侯姓男子等4人為使郭免除刑責而涉嫌偽證，李姓律師始終否認犯行，邱婦、張男、侯男皆自白認罪，嘉義地院審理後，今天依幫助犯偽證判李姓律師3月徒刑，法官重批李男身為律師，知法犯法，妨害司法偵查、審判。

邱婦犯偽證罪判刑3個月；張男犯教唆偽證罪，判刑4個月，緩刑2年，支付公庫15萬元；侯男犯幫助偽證罪，判刑2月，緩刑2年，支付公庫8萬元。

檢方起訴指出，郭明賓涉嫌透過嘉市農會成員邱婦（68歲）向選民賄選，檢警調查扣郭出資賄款，邱婦被查獲後翻供，因證詞前後不一，遭聲押獲准，保釋後，檢方再傳喚，邱坦承到地檢署應訊前的去年11月13日晚間，由侯男（38歲）開車載至張男（41歲）住處，受張男及李姓律師（40歲）教唆偽證。

法院審理時，李姓律師坦承當天至張男住處，模擬檢察官角色與邱婦演練程序流程及告知於何階段可以改口供等，但李否認犯行，認為邱婦原本是被告身分，他有權與邱婦討論案情，但無法預知檢察官開庭時，會將邱婦由被告身分轉為證人。

法官調查，邱婦於李姓律師至張男住處前，經張男教唆後，已決意於應訊時捏造事實更改證詞；李男身為律師，知悉邱婦欲更改證詞以迴護郭明賓，竟仍藉由扮演檢察官角色與邱婦演練更改證詞之方式，助益邱婦做偽證犯罪行為，為幫助犯。全案可上訴。

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