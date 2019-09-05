郭明賓當選無效確定 李奕德將遞補嘉市議員

2019-09-05 19:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前嘉義市議會副議長郭明賓於去年地方公職人員選舉，被檢警查獲涉透過里長、社區管委會主委等樁腳賄選，嘉義地檢署依違反公職人員選舉罷免法，提起當選無效民事訴訟，嘉義地方法院一審判決當選無效，郭明賓不服、提起上訴，台灣高等法院台南分院今天宣判駁回。

嘉義地方法院今年元月2日開庭，郭請假未出庭，元月29日在臉書貼文坦承賄選，除請辭議員，還表明願退回選舉補助金，嘉義地院3月宣判郭當選無效，當時的判決書指出，雖郭當選後自行辭職，不影響法院判決當選無效的效力，且依照選罷法，郭經判決當選無效確定，其缺額由落選人依得票數的高低順序遞補。

記者致電郭明賓手機，截稿前未獲回應；嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭表示，依選罷法第127條第一項規定，選舉、罷免訴訟，採合議庭制審理，以二審終結、不得提起再審之訴。

去年嘉義市議員選舉，郭明賓參選第一選區市議員，獲3775票當選，同區競選的李奕德獲3176票，成為該選區落選頭。

嘉義市選委會副總幹事柯國振表示，法院判決確定當選無效後，遺缺由落選人依得票數高低順序遞補，中央選舉委員會經開委員會確定遞補名單，就會送當選證書給嘉市選委會並進行公告，市選委會再送交當選證書給遞補者，由嘉義市議會安排宣誓就職時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法