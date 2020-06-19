中國北大智庫再度揭露 美國軍艦巡弋東海

中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」今日透過推特指出，美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」正於東海巡弋。（翻攝自「南海戰略態勢感知計畫」推特）

2020-06-19 14:53:00

〔記者吳書緯／台北報導〕中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」今日上午透過推特公布訊息指出，美國海軍伯克級驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta DDG-115）正於東海巡弋，距離中國東部大陸沿岸僅相隔約100海里（約185公里）。

根據圖片資訊，平台是透過船舶自動辨識系統（AIS）所探知「裴拉塔號」的航跡與所在方位，同時間美國海軍勝利級海洋監視船「有效號」（USNS Effective T-AGOS-21）目前正於南海的西沙群島附近海域現蹤。（翻攝自「南海戰略態勢感知計畫」推特）

根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）透過推特所公布的航跡圖，「裴拉塔號」的航行軌跡呈現曲折向北巡航的狀態，最接近台灣本島時僅距離57.04海里（約105公里）；而根據其所公布的圖片資訊，「南海戰略態勢感知計畫」是透過船舶自動辨識系統（AIS）所探知「裴拉塔號」的航跡與所在方位，而同張圖也揭露美國海軍勝利級海洋監視船「有效號」（USNS Effective T-AGOS-21）目前正於南海的西沙群島附近海域現蹤。

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這已非「南海戰略態勢感知計畫」近期首次揭露美軍作戰艦動向，此平台曾在本月12日揭露「裴拉塔號」從本月4日自黃海現蹤後，一路沿東海東側外圍南下，「預告」將通過台灣海峽；然而美國海軍與我國國防部皆未證實當時曾有美艦通過之訊息。

而前次由美軍與我國國防部證實的美國軍艦通過台灣海峽訊息，是發生於本月4日「天安門事件」31週年當天，由伯克級驅逐艦「羅素號」（USS RUSSELL DDG-59）由北向南航經台灣海峽，續向南航行，執行一般航行任務。

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