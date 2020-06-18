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首頁　>　政治

遷籍高雄引發聯想 前教育局長吳榕峯：愛我就不要害我

特教畢業生高進宇於吳榕峯（中）臨行前送來工作室畫作。（資料照，記者黃旭磊攝）

特教畢業生高進宇於吳榕峯（中）臨行前送來工作室畫作。（資料照，記者黃旭磊攝）

2020-06-18 16:27:04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前高雄市教育局長吳榕峯於今年初把戶籍遷到市區光復二街首長宿舍，引發可能參選聯想；對此，吳榕峯表示，「愛我就不要害我」，請各位朋友不要開玩笑，他並苦笑說，看來只好早一點去北部找工作。

前民政局長曹桓榮今天（18日）領表表態參加高雄市長補選，民間人士爆料指稱，吳榕峯也符合設籍4個月參選資格；對此，吳榕峯說，並無參選意願，拜託外界好朋友不要相害，將儘早北上另覓工作。

吳榕峯住台中，曾任台中市教育局長，經前台中市長胡志強推薦，他放棄華盛頓高中校長高薪南下服務，由於個性耿直、豪爽，今年5月為保障公務員政治立場與市議員黃文益舌戰，答詢稱「用這種好像羞辱式的問法」，去年11月不滿國小人事主任認為「韓市長在高雄市什麼都沒做」，要求寫3千字心得報告，為此與議員林于凱舌戰稱「校友質詢以前的校長（新竹科學園區實驗中學校長）不太好吧。」

儘管話鋒強悍，教育人士卻認為吳榕峯任期短短1年5個月，政績歷歷，包括創設首座公立「K-12雙語學校」楠梓高中、編列6.2億元預算為1百所弱勢、工業區學校裝設雙機（冷氣、空氣清淨機）、首創原生藝術（ART BRUT）育成中心為特教生高進宇等人成立工作室，創設「飛耀100滿天星計畫」，補助18所大學高雄子弟（含弱勢學生）出國一年遊學機票與生活費70萬元。

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