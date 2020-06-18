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韓團隊要角 前高市民政局長曹桓榮今領表角逐補選

韓國瑜團隊強將、前高市民政局長曹桓榮，今現身高市選委會領表、表態願代表國民黨參加市長補選。（記者張忠義攝）

韓國瑜團隊強將、前高市民政局長曹桓榮，今現身高市選委會領表、表態願代表國民黨參加市長補選。（記者張忠義攝）

2020-06-18 11:50:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國瑜團隊強將、前高市民政局長曹桓榮，今現身高市選委會領表、表態願代表國民黨參加市長補選；他指出事先並沒跟韓國瑜商量過，只想延續韓團隊認真服務精神，強調若獲得提名，會重新找回市民信任，高雄要更好，相信黨有智慧，會選出最適合高雄發展人選。

曹桓榮表示，民主社會、大家都有表達自己立場跟心聲的態度，這次國民黨必須要有更多人面對與承擔，看到很多同志表態，他認為這是好現象。

他指出，以自己過去跟著韓市府團隊一年多的經驗，覺得自己符合在地、年輕、有經驗的外界期待，且市民會願意看到國民黨改變與進步，若有機會獲提名，一定秉持過去走遍高雄38區腳步，重新找為市民信任、找回服務初衷、贏回人民期待。

他強調，自己沒有背景、沒有家世，可跟市民對話，希望高雄要更好的精神，可以成為未來大家的共識。

曹桓榮說，領表前並沒跟市長（韓國瑜）商量過，韓市長這一年半以來為高雄的付出，相信大家都能感受到，他內心對這樣認真服務的團隊，卻沒法把這精神態度延續感到不捨；很多人提到韓團隊只會路平燈亮水溝通，他要告訴大家，這是過去20年做不到的，韓市府團隊把他變成市政亮點。

他進一步指出，市民小事就是市府大事，韓團隊都是做事情的團隊，大家都在高雄做工，也想爭取為高雄繼續做工的機會，將一步一腳印爭取市民認同，讓高雄更好成為最大公約數。

曹桓榮也說，最後仍會遵照黨內決定，這次領表只是希望黨中央能多方徵詢，選出一個最適合高雄的人選，能夠團結大家贏回高雄，爭取市民認同，最重要是要跟市民重新對話，找回國民黨為市民服務的信心；身為黨籍同志，也一定支持黨最後決定人選，相信黨有智慧，且會選出最適合高雄發展人選。

前高市民政局長曹桓榮曾任高雄青工總會秘書長、高雄青工總會岡山區會長、北高雄家扶中心扶幼委員、大學講師、台灣新願景論壇協會青年活水營幹部、新光銀行經理、國泰世華銀行協理、義守大學108年度第十屆傑出校友。

曹桓榮是高雄岡山人，義守大學國貿系（現今國商系）、國立中山大學高階公共政策碩士，他在韓國瑜競選市長時即加入輔選團隊，且主持多場大型造勢，勝選後被賦予民政局長重任，被視為韓國瑜團隊指標之一。

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